Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH STD&S làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH STD&S
- Hà Nội:
- Km 10, Đại Lộ Thăng Long, An Khánh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
1. Công việc chung
Phát triển sản phẩm thiết bị lọc của Cty, bao gồm: Lọc chất lỏng, lọc bụi & thiết bị môi trường
Phân tích & trao đổi, tư vấn, đề bài yêu cầu kỹ thuật của tư vấn, chủ đầu tư cho các dự án xử lý nước hệ thống nước cấp tòa nhà
Thiết kế, đọc & vẽ, bố trí hệ thống xử lý nước hệ thống cấp nước cho tòa nhà
Kết nối, phát triển khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng
Hiểu khách hàng, tìm giải pháp tối ưu, tư vấn cho khách hàng giải pháp tốt nhất giúp KH giải quyết được vấn đề
Thương thảo giá cả và chốt hợp đồng - Bán hàng và dịch vụ chăm sóc khách hàng
2. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc các công ty tư vấn, thiết kế, cung cấp các vật tư thiết bị lọc & môi trường
Thành thạo vi tính văn phòng
Tiếng Anh giao tiếp, tiếng văn chuyên ngành
Có kiến thức về ứng dụng lọc & thiết bị lọc trong các quy trình sản xuất của KH, trong các lĩnh vực: F&B, Hóa chất, dược phẩm, sơn, automatic, ngành gỗ, mực
Tại Công Ty TNHH STD&S Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng các chế độ bảo hiểm, phúc lợi theo chính sách của nhà nước và chính sách hỗ trợ bổ sung thêm của công ty
Được chi trả các chi phí công tác, lương ngoài giờ theo quy định của công ty
Được trang bị đầy đủ dụng cụ phục vụ cho công việc
Hỗ trợ máy tính (nếu cần)
Được đào tạo, hướng dẫn công việc
Được thăng tiến trong nghề nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH STD&S
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
