Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH STD&S làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Km 10, Đại Lộ Thăng Long, An Khánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

1. Công việc chung

Phát triển sản phẩm thiết bị lọc của Cty, bao gồm: Lọc chất lỏng, lọc bụi & thiết bị môi trường

Phân tích & trao đổi, tư vấn, đề bài yêu cầu kỹ thuật của tư vấn, chủ đầu tư cho các dự án xử lý nước hệ thống nước cấp tòa nhà

Thiết kế, đọc & vẽ, bố trí hệ thống xử lý nước hệ thống cấp nước cho tòa nhà

Kết nối, phát triển khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng

Hiểu khách hàng, tìm giải pháp tối ưu, tư vấn cho khách hàng giải pháp tốt nhất giúp KH giải quyết được vấn đề

Thương thảo giá cả và chốt hợp đồng - Bán hàng và dịch vụ chăm sóc khách hàng

2. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành kỹ thuật môi trường

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc các công ty tư vấn, thiết kế, cung cấp các vật tư thiết bị lọc & môi trường

Thành thạo vi tính văn phòng

Tiếng Anh giao tiếp, tiếng văn chuyên ngành

Có kiến thức về ứng dụng lọc & thiết bị lọc trong các quy trình sản xuất của KH, trong các lĩnh vực: F&B, Hóa chất, dược phẩm, sơn, automatic, ngành gỗ, mực

Tại Công Ty TNHH STD&S Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng các chế độ chính sách lương, thưởng theo KPI và thỏa thuận của công ty

Được hưởng các chế độ bảo hiểm, phúc lợi theo chính sách của nhà nước và chính sách hỗ trợ bổ sung thêm của công ty

Được chi trả các chi phí công tác, lương ngoài giờ theo quy định của công ty

Được trang bị đầy đủ dụng cụ phục vụ cho công việc

Hỗ trợ máy tính (nếu cần)

Được đào tạo, hướng dẫn công việc

Được thăng tiến trong nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH STD&S

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin