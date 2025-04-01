Tuyển Nhân viên kinh doanh Bệnh Viện Thẩm Mỹ Kangnam - Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 93 - 95 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Tư vấn dịch vụ qua các kênh: Call, Facebook, livechat, zalo... về các dịch vụ thẩm mỹ, nha khoa thuộc hệ thống Tập đoàn.

- Khai thác & tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm năng có nhu cầu sử dụng dịch vụ;Data được cung cấp sẵn, tỷ lệ khách có nhu cầu làm dịch vụ cao.

- Giải quyết thắc mắc và khiếu nại của khách hàng; Chăm sóc khách hàng đã sử dụng dịch vụ.

- Thời gian làm việc: Có thể làm việc theo ca.

-Làm việc tại Văn phòng chính của Tập đoàntại số 93- 95 Bạch Mai- Hai Bà Trưng- Hà Nội (Thương hiệu thẩm mỹ Kangnam).

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam/ Nữ/LGBT (Từ 20-35 tuổi); Nhẹ nhàng, Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn.

- Ứng viên tốt nghiệp từ THPT trở lên; Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo về quy trình nghiệp vụ, kiến thức chuyên môn.

- Sử dụng thành thạo vi tính; Có khả năng học hỏi và nắm bắt công việc nhanh.

- Ưu tiên có thể làm việc theo ca.

Tại Bệnh Viện Thẩm Mỹ Kangnam - Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 15 - 20 triệu (Bao gồm lương cơ bản+ lương chỉ tiêu) + Phụ cấp cơm trưa 40k/ ngày.

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty: Ngày nghỉ lễ tết, nghỉ phép, du lịch, nghỉ mát...

- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

- Được xét điều chỉnh thu nhập hàng năm hấp dẫn

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bệnh Viện Thẩm Mỹ Kangnam - Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin