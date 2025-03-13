Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC MD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 12 Triệu

Mức lương 6 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Central Point, 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 12 Triệu

Xây kênh cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội ( Tiktok, Facebook, Instag, Youtube…)

Livestream trên các kênh đã xây về lĩnh vực hoạt động của Công ty.

Quay và đăng video vào các khung giờ vàng của nền tảng mạng xã hội

Tìm kiếm và chăm sóc và chốt khách hàng quan tâm

Với Mức Lương 6 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, tuổi từ 21-32

Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành về marketing, kinh doanh…

Ưu tiên có kinh nghiệm về Livestream, am hiểu mạng xã hội

Có khả năng tư duy sáng tạo, kỹ năng thuyết phục, chủ động trong công việc

Kỹ năng làm việc độc làm và làm việc nhóm

Có tinh thần trách nhiệm, thật thà, chịu khó

Có phương tiện cá nhân phục vụ cho công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC MD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 6 – 12 triệu/tháng + thưởng doanh thu

Được hỗ trợ xây kênh, quảng cáo và các yếu tố khác phục vụ cho công việc

Tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ

Có thể linh hoạt thời gian làm việc

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung

Có chế độ tham quan du lịch, team building, sinh nhật, BHXH và các chế độ khác theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC MD VIỆT NAM

