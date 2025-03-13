Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC MD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC MD VIỆT NAM
Mức lương
6 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà Central Point, 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 12 Triệu
Xây kênh cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội ( Tiktok, Facebook, Instag, Youtube…)
Livestream trên các kênh đã xây về lĩnh vực hoạt động của Công ty.
Quay và đăng video vào các khung giờ vàng của nền tảng mạng xã hội
Tìm kiếm và chăm sóc và chốt khách hàng quan tâm
Với Mức Lương 6 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ, tuổi từ 21-32
Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành về marketing, kinh doanh…
Ưu tiên có kinh nghiệm về Livestream, am hiểu mạng xã hội
Có khả năng tư duy sáng tạo, kỹ năng thuyết phục, chủ động trong công việc
Kỹ năng làm việc độc làm và làm việc nhóm
Có tinh thần trách nhiệm, thật thà, chịu khó
Có phương tiện cá nhân phục vụ cho công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC MD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 6 – 12 triệu/tháng + thưởng doanh thu
Được hỗ trợ xây kênh, quảng cáo và các yếu tố khác phục vụ cho công việc
Tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ
Có thể linh hoạt thời gian làm việc
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung
Có chế độ tham quan du lịch, team building, sinh nhật, BHXH và các chế độ khác theo quy định công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC MD VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
