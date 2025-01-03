Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VPRINT PACK làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VPRINT PACK làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VPRINT PACK
Ngày đăng tuyển: 03/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VPRINT PACK

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VPRINT PACK

Mức lương
6 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Số 195/1, KP1B, An Phú 10,Bình Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 12 Triệu

Tiếp nhận thông tin, nhu cầu đặt hàng, đơn hàng mới từ các nguồn khách hàng.
Xử lý thông tin đơn hàng, lập báo giá, lập hợp đồng gửi khách hàng sau khi đã được duyệt
Triển khai nhu cầu đơn hàng đến các bộ phận liên quan khi tiếp nhận đơn hàng mới từ khách.
Theo dõi tiến độ đon hàng đã triển khai, đảm bảo giao hàng đúng tiến độ đã cam kết với khách.
Theo dõi tiến độ giao hàng, lập các biên bản giao – nhận chính xác theo từng đợt giao hàng.
Thu hồi công nợ, tiến độ thanh toán của khách hàng để lập báo cáo số liệu kinh doanh.
Tiếp nhận mọi ý kiến đóng góp, phản hồi sau giao hàng từ đại lý, khách hàng, v.v sau đó sẽ gửi các thông tin lên cấp trên để kiểm tra, xử lý và thực hiện các báo cáo theo yêu cầu.
Hỗ trợ quản lý, giám đốc kinh doanh lập kế hoạch kinh doanh và đảm bảo kế hoạch được thực thi một cách đúng tiến độ, hiệu quả cao.Thực hiện giám sát, đôn đốc bộ phận bán hàng đạt chỉ tiêu doanh số.
Phối hợp thiết kế các chương trình ưu đãi, tặng quà, tri ân cho khách hàng khi có yêu cầu.Nắm rõ thông tin của khách hàng, phân loại khách hàng như khách thường, khách VIP, khách VIP 1, v.v,… đưa ra các chương trình tri ân, chính sách chăm sóc phù hợp.
Tham gia vào việc hỗ trợ và soạn thảo các văn bản, giấy tờ nội bộ liên quan đến công việc, cuộc họp, hoạt động của phòng kinh doanh.
Theodõi tình trạng nhập – xuất – tồn của hàng hóa, vật tư, các nguyên liệu phục vụ cho việc sản xuất để nắm tình hình đơn hàng và có cập nhật với các bên liên quan kịp thời.
Theo dõi số liệu đơn hàng bằng hệ thống file đã được tạo, luôn cập nhật dữ liệu mới.
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 6 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: 2 năm trở lên
Đam mê với nghành
Gắn bó lâu dài với công ty
Biết Tiếng anh là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VPRINT PACK Thì Được Hưởng Những Gì

Du lịch hằng năm
Khám sức khỏe
Lương, thưởng đầy đủ
Phép năm
Chế độ đầy đủ….
ứng viên có nhu cầu liên hệ sđt/ zalo: 0969498441

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VPRINT PACK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VPRINT PACK

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VPRINT PACK

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: B12 Phú Thuận, Khu Nam Long, Phường Phú Thuận|khu phố Quyết Thắng, Phường Bình Thắng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

