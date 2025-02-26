Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Ontime Logistic làm việc tại Hải Phòng thu nhập 6 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Ontime Logistic
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/03/2025
Công Ty TNHH Ontime Logistic

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Ontime Logistic

Mức lương
6 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng:

- 26/101 Phạm Tử Nghi, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Thành Phố Hải Phòng, Việt Nam, Quận Lê Chân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, mở rộng nguồn khách hàng
- Tư vấn khách hàng, giới thiệu sản phẩm của công ty đến với khách hàng
- Thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng
- Duy trì và mở rộng phạm vi hợp tác với các đối tác tiềm năng, đối tác chiến lược
- Báo cáo với trưởng bộ phận: Báo cáo doanh số, các vấn đề liên quan đến việc tăng giảm doanh số, các phản hồi của khách hàng về chương trình, dự án …
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công từ Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên là 1 lợi thế
- Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn
- Có khả năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục và xây dựng mối quan hệ với khách hàng.
- Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Trung,...) tốt là 1 lợi thế
Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Trung,...) tốt là 1 lợi thế

Tại Công Ty TNHH Ontime Logistic Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh (Lương cứng (6-15tr) + lương kinh doanh + thưởng bonus + phụ cấp ăn trưa)
- Được đào tạo và định hướng phát triển sự nghiệp
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Tham gia BHXH, BHYT và hưởng các ngày nghỉ theo quy định của Nhà nước
- Hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty, xét tăng lương 2 lần/năm
- Được tham gia du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Ontime Logistic

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Ontime Logistic

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 26/101 Phạm Tử Nghi, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

