Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Làng Doanh Nhân CVG Shark Group làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 6 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Làng Doanh Nhân CVG Shark Group
Mức lương
6 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đắk Lắk:
- Làng Doanh Nhân CVG, Số 141 thôn Hoà Thành, Hoà Đông, Krông Pắc, Đắk Lắk
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 15 Triệu
Tư vấn qua điện thoại/ page/ zalo với khách hàng các chương trình đào tạo cho chủ doanh nghiệp và các dịch vụ lưu trú, tham quan;
Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau khi sử dụng;
Tư vấn các thông tin, chốt khoá học, dịch vụ lưu trú và trải nghiệm tham quan;
Lập báo giá, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ khách hàng trong quá trình tìm hiểu thông tin;
Xây dựng mối quan hệ với khách hàng, đặc biệt là đối tượng chủ doanh nghiệp;
Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tinh thần: máu chiến, chăm chỉ, cầu tiến, có tính bám đuổi khách hàng;
Kinh nghiệm: Tối thiểu từ 2 năm (ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, hiểu biết về Đạo Phật là một lợi thế);
Có laptop cá nhân để làm việc;
Thành thạo tin học văn phòng.
Tại Công Ty TNHH Làng Doanh Nhân CVG Shark Group Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập
Thu nhập = Lương cứng (6tr) + Lương doanh thu + Thưởng
Được tham gia một số chương trình đào tạo của thầy Ngô Minh Tuấn dành cho cán bộ nhân viên của Làng;
Được học hỏi các kiến thức kinh doanh;
Công ty nấu ăn trưa mỗi ngày;
Đảm bảo quyền lợi theo đúng quy định của nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Làng Doanh Nhân CVG Shark Group
