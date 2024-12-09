Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Làng Doanh Nhân CVG Shark Group làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 6 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Làng Doanh Nhân CVG Shark Group làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 6 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Làng Doanh Nhân CVG Shark Group
Ngày đăng tuyển: 09/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/01/2025
Công Ty TNHH Làng Doanh Nhân CVG Shark Group

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Làng Doanh Nhân CVG Shark Group

Mức lương
6 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đắk Lắk:

- Làng Doanh Nhân CVG, Số 141 thôn Hoà Thành, Hoà Đông, Krông Pắc, Đắk Lắk

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

Tư vấn qua điện thoại/ page/ zalo với khách hàng các chương trình đào tạo cho chủ doanh nghiệp và các dịch vụ lưu trú, tham quan;
Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau khi sử dụng;
Tư vấn các thông tin, chốt khoá học, dịch vụ lưu trú và trải nghiệm tham quan;
Lập báo giá, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ khách hàng trong quá trình tìm hiểu thông tin;
Xây dựng mối quan hệ với khách hàng, đặc biệt là đối tượng chủ doanh nghiệp;

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tinh thần: máu chiến, chăm chỉ, cầu tiến, có tính bám đuổi khách hàng;
Kinh nghiệm: Tối thiểu từ 2 năm (ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, hiểu biết về Đạo Phật là một lợi thế);
Có laptop cá nhân để làm việc;
Thành thạo tin học văn phòng.

Tại Công Ty TNHH Làng Doanh Nhân CVG Shark Group Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập
Thu nhập = Lương cứng (6tr) + Lương doanh thu + Thưởng
Được tham gia một số chương trình đào tạo của thầy Ngô Minh Tuấn dành cho cán bộ nhân viên của Làng;
Được học hỏi các kiến thức kinh doanh;
Công ty nấu ăn trưa mỗi ngày;
Đảm bảo quyền lợi theo đúng quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Làng Doanh Nhân CVG Shark Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Làng Doanh Nhân CVG Shark Group

Công Ty TNHH Làng Doanh Nhân CVG Shark Group

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số nhà 141, thôn Hòa Thành, Xã Hoà Đông, Huyện Krông Pắc, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

