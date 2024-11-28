Tuyển Nhân viên kinh doanh VPĐD Công Ty Cổ phần MISA Tại TP. Buôn Ma Thuột làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 6 - 20 Triệu

Mức lương 6 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: - Số 39 Trường Chinh, phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk, Thành phố Buôn Ma Thuột

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Phát triển doanh thu, hoàn thành mục tiêu kinh doanh của bộ phận dựa trên data cung cấp

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng là chủ các nhà hàng/quán ăn/quán cafe từ đó khai thác cơ hội bán hàng

- Demo giải pháp phù hợp với khách hàng, đàm phán và chốt hợp đồng thành công

Yêu Cầu Công Việc

- Độ tuổi: từ 21- 30 tuổi

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên khối ngành khối ngành Kinh tế, Tài chính, Quản trị kinh doanh, Quản trị nhà hàng - khách sạn, công nghệ thông tin, ứng dụng phần mềm

- Yêu thích kinh doanh, máu lửa, nhiệt huyết, thích ứng nhanh với công nghệ và có định hướng lâu dài trong mảng sales

- Sẵn sàng đi lại, tìm kiếm cơ hội bán hàng tại thị trường

- Các kỹ năng: giao tiếp, xử lý tình huống, đàm phán tốt

- KHÔNG yêu cầu kinh nghiệm

- Ưu tiên các sinh viên mới ra trường

Quyền Lợi Được Hưởng

- Thu nhập upto 15.000.000 đồng ++ bao gồm: Lương cứng: 6.000.000 đồng - 8.000.000 đồng + Thưởng doanh số không giới hạn

15.000.000 đồng ++

Lương cứng: 6.000.000 đồng - 8.000.000 đồng + Thưởng doanh số

- Được cung cấp máy tính, sim điện thoại, phụ cấp điện thoại, công tác phí

- Sau 6 tháng có cơ hội trở thành quản lý/chuyên gia với lộ trình rõ ràng - được trao quyền, thăng tiến không đợi tuổi

- Huấn luyện “Hổ tướng”: chương trình đào tạo quản lý tài năng, bệ phóng trở thành Chiến tướng tinh nhuệ

- Đánh giá tăng lương 1 quý 1 lần,thưởng NVXS tháng, thưởng NVXS 6 tháng đầu năm, NVXS 6 tháng cuối năm, thưởng sáng kiến, thưởng chiến dịch, thưởng giải “gấu vàng” hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển

