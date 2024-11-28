Tuyển Nhân viên kinh doanh VPĐD Công Ty Cổ phần MISA Tại TP. Buôn Ma Thuột làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 6 - 20 Triệu

Nhân viên kinh doanh VPĐD Công Ty Cổ phần MISA Tại TP. Buôn Ma Thuột

VPĐD Công Ty Cổ phần MISA Tại TP. Buôn Ma Thuột
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
VPĐD Công Ty Cổ phần MISA Tại TP. Buôn Ma Thuột

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại VPĐD Công Ty Cổ phần MISA Tại TP. Buôn Ma Thuột

Mức lương
6 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đắk Lắk:

- Số 39 Trường Chinh, phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk, Thành phố Buôn Ma Thuột

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 20 Triệu

- Phát triển doanh thu, hoàn thành mục tiêu kinh doanh của bộ phận dựa trên data cung cấp
- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng là chủ các nhà hàng/quán ăn/quán cafe từ đó khai thác cơ hội bán hàng
- Demo giải pháp phù hợp với khách hàng, đàm phán và chốt hợp đồng thành công

Với Mức Lương 6 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: từ 21- 30 tuổi
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên khối ngành khối ngành Kinh tế, Tài chính, Quản trị kinh doanh, Quản trị nhà hàng - khách sạn, công nghệ thông tin, ứng dụng phần mềm
- Yêu thích kinh doanh, máu lửa, nhiệt huyết, thích ứng nhanh với công nghệ và có định hướng lâu dài trong mảng sales
- Sẵn sàng đi lại, tìm kiếm cơ hội bán hàng tại thị trường
- Các kỹ năng: giao tiếp, xử lý tình huống, đàm phán tốt
- KHÔNG yêu cầu kinh nghiệm
- Ưu tiên các sinh viên mới ra trường

Tại VPĐD Công Ty Cổ phần MISA Tại TP. Buôn Ma Thuột Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập upto 15.000.000 đồng ++ bao gồm: Lương cứng: 6.000.000 đồng - 8.000.000 đồng + Thưởng doanh số không giới hạn
15.000.000 đồng ++
Lương cứng: 6.000.000 đồng - 8.000.000 đồng + Thưởng doanh số
- Được cung cấp máy tính, sim điện thoại, phụ cấp điện thoại, công tác phí
- Sau 6 tháng có cơ hội trở thành quản lý/chuyên gia với lộ trình rõ ràng - được trao quyền, thăng tiến không đợi tuổi
- Huấn luyện “Hổ tướng”: chương trình đào tạo quản lý tài năng, bệ phóng trở thành Chiến tướng tinh nhuệ
- Đánh giá tăng lương 1 quý 1 lần,thưởng NVXS tháng, thưởng NVXS 6 tháng đầu năm, NVXS 6 tháng cuối năm, thưởng sáng kiến, thưởng chiến dịch, thưởng giải “gấu vàng” hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VPĐD Công Ty Cổ phần MISA Tại TP. Buôn Ma Thuột

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

VPĐD Công Ty Cổ phần MISA Tại TP. Buôn Ma Thuột

VPĐD Công Ty Cổ phần MISA Tại TP. Buôn Ma Thuột

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 39 Trường Chinh, Phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

