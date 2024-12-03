Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Hạt Giống Tân Lộc Phát làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 15 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Hạt Giống Tân Lộc Phát
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đắk Lắk:
- ||||,Đắk Lắk
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
- Tư vấn chuyển giao quy trình kỹ thuật cho nông dân (được đào tạo từ đầu)
- Xây dựng, duy trì hệ thống phân phối hạt giống với Đại lý và Thương lái
- Làm việc ở khu vực Miền Trung Tây Nguyên, Đồng Tháp.
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam, Nữ giới. Tuổi từ 18-32
- Trung thực, kỷ luật, chăm chỉ.
- Ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành Trồng Trọt, Bảo vệ thực vật, Lâm nghiệp, Khuyến nông, Phát triển nông thôn... hoặc chỉ cần yêu kinh doanh và nông nghiệp
- Khả năng nắm bắt, cập nhật thông tin tốt.
Tại Công Ty TNHH Hạt Giống Tân Lộc Phát Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập cơ bản từ 12 triệu + Phụ cấp + Hoa hồng theo doanh thu (Quý, Năm) => từ 15 đến 25 triệu
- Phụ cấp xăng xe, nhà ở, điện thoại....
- Thưởng theo kết quả công việc.
- Làm việc trong môi trường năng động và sáng tạo, đồng nghiệp thân thiện.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi theo Quy định của Luật lao động.
- Được đào tạo chuyên sâu, nhiều cơ hội thăng tiến.
- Du lịch trong và ngoài nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hạt Giống Tân Lộc Phát
