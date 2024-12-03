Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Hạt Giống Tân Lộc Phát làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: - ||||,Đắk Lắk

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Tư vấn chuyển giao quy trình kỹ thuật cho nông dân (được đào tạo từ đầu)

- Xây dựng, duy trì hệ thống phân phối hạt giống với Đại lý và Thương lái

- Làm việc ở khu vực Miền Trung Tây Nguyên, Đồng Tháp.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, Nữ giới. Tuổi từ 18-32

- Trung thực, kỷ luật, chăm chỉ.

- Ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành Trồng Trọt, Bảo vệ thực vật, Lâm nghiệp, Khuyến nông, Phát triển nông thôn... hoặc chỉ cần yêu kinh doanh và nông nghiệp

- Khả năng nắm bắt, cập nhật thông tin tốt.

Tại Công Ty TNHH Hạt Giống Tân Lộc Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cơ bản từ 12 triệu + Phụ cấp + Hoa hồng theo doanh thu (Quý, Năm) => từ 15 đến 25 triệu

- Phụ cấp xăng xe, nhà ở, điện thoại....

- Thưởng theo kết quả công việc.

- Làm việc trong môi trường năng động và sáng tạo, đồng nghiệp thân thiện.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi theo Quy định của Luật lao động.

- Được đào tạo chuyên sâu, nhiều cơ hội thăng tiến.

- Du lịch trong và ngoài nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hạt Giống Tân Lộc Phát

