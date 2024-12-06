Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Làng Doanh Nhân CVG Shark Group làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Từ 6 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Làng Doanh Nhân CVG Shark Group
- Đắk Lắk:
- 141 thôn Hòa Thành, Hòa Đông, Krông Pắk, Đắk Lắk, Huyện Krông Bông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 6 Triệu
Tư vấn qua điện thoại/ page/ zalo với khách hàng các chương trình đào tạo cho chủ doanh nghiệp và các dịch vụ lưu trú, tham quan;
Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau khi sử dụng;
Tư vấn các thông tin, chốt khoá học, dịch vụ lưu trú và trải nghiệm tham quan;
Lập báo giá, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ khách hàng trong quá trình tìm hiểu thông tin;
Xây dựng mối quan hệ với khách hàng, đặc biệt là đối tượng chủ doanh nghiệp;
Làm báo cáo và kế hoạch công việc hàng ngày;
Tham gia các cuộc họp và training hàng tuần dưới sự chỉ đạo của trưởng phòng.
Với Mức Lương Từ 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tinh thần: máu chiến, chăm chỉ, cầu tiến, có tính bám đuổi khách hàng;
Kinh nghiệm: Tối thiểu từ 2 năm (ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, hiểu biết về Đạo Phật là một lợi thế);
Tại Công Ty TNHH Làng Doanh Nhân CVG Shark Group Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập = Lương cứng (6tr) + Lương doanh thu + Thưởng
Được tham gia một số chương trình đào tạo của thầy Ngô Minh Tuấn dành cho cán bộ nhân viên của Làng;
Được học hỏi các kiến thức kinh doanh;
Công ty nấu ăn trưa mỗi ngày;
Đảm bảo quyền lợi theo đúng quy định của nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Làng Doanh Nhân CVG Shark Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
