Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH BEST Logistics Technology Việt Nam làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 15 - 30 Triệu

Mô tả Công việc

️Nhiệm vụ chính:

Quản lý tìm kiếm khách hàng lẻ phù hợp với chiến lược của công ty. .

Chịu trách nhiệm tăng tỷ lệ sản lượng đơn hàng của bưu cục trong vùng quản lý.

Hoàn thành các yêu cầu báo cáo bán hàng của Công ty (lên Quản lý cấp cao hoặc cấp cao hơn) một cách kịp thời.

Quản lý tài khoản hiện tại và mới

Chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng

Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp

