Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH BEST Logistics Technology Việt Nam làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 15 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH BEST Logistics Technology Việt Nam
- Đắk Lắk:
- ||,Đắk Lắk
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Mô tả Công việc
️Nhiệm vụ chính:
Quản lý tìm kiếm khách hàng lẻ phù hợp với chiến lược của công ty. .
Chịu trách nhiệm tăng tỷ lệ sản lượng đơn hàng của bưu cục trong vùng quản lý.
Hoàn thành các yêu cầu báo cáo bán hàng của Công ty (lên Quản lý cấp cao hoặc cấp cao hơn) một cách kịp thời.
Quản lý tài khoản hiện tại và mới
Chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng
Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
️Yêu cầu:
Trình độ Trung cấp trở lên;
Tinh thần trách nhiệm với công việc cao.
Có thể chịu áp lực trong công việc, có tinh thần hợp tác tốt, thực hiện chỉ đạo của cấp trên;
Sử dụng, thao tác thành thạo máy tính và các ứng dụng di động.
Có thể Tăng ca và công tác;
Tại Công ty TNHH BEST Logistics Technology Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Du Lịch
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Nghỉ phép năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH BEST Logistics Technology Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
