Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH HUNUFA làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 10 - 30 Triệu

- Giới thiệu, tư vấn bán hàng các sản phẩm như ly ,cốc ,dĩa, khay, đồ nhựa dùng 1 lần ....

- Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng

- Chủ động liên hệ với các khách hàng đang sử dụng sản phẩm dịch vụ để nắm tình hình, phát triển mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng

-Nhân viên kinh doanh đi thị trường tại khu vực mình sinh sống và các địa phương lân cận.

Thời gian làm việc từ từ thứ 2 đến thứ 7,

Đại điểm văn phòng: 405-407 Nguyễn Thị Định, phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh ĐắkLắk.

- Có khả năng bán hàng, nhanh nhẹn, khéo léo ăn nói

- Có kinh nghiệm thị trường, làm ngành hàng tuyến chợ, tiệm tạp hóa và có khả năng làm việc với nhà phân phối, đại lý lớn

- Có kinh nghiệm làm việc với ngành hàng, thu mua, chào sản phẩm cho các công ty cung ứng cho chuỗi delica, F&B

- Siêng năng, chịu khó

- Năng động, nhiệt tình trong công việc

- Khả năng giao tiếp, xây dựng quan hệ

Tại Công Ty TNHH HUNUFA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập được thỏa thuận theo năng lực từ 8-30tr/tháng hoặc hơn theo năng lực ( bao gồm : Lương cứng + Thưởng điểm bán hàng +Thưởng chỉ tiêu doanh số)

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, được đào tạo với các chuyên gia huấn luyện, cơ hội thăng tiến

- Thưởng Lễ, tháng 13, các ngày Lễ trong năm được nghỉ hưởng lương

- Có 12 ngày phép năm. sinh nhật, hiếu, hỷ, Các chế đỗ đãi ngộ thỏa khác theo quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH HUNUFA

