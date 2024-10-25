Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAXAN AGRI làm việc tại Gia Lai thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAXAN AGRI
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/11/2024
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAXAN AGRI

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
40 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Gia Lai:

- Gia Lai

- Đắk Lắk

- Lâm Đồng ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

MAXAN GROUP Là tập đoàn sản xuất kinh doanh ngành dầu nhớt, phân bón và thuốc BVTV, sản phẩm của tập đoàn là những sản phẩm chất lượng cao, ứng dụng công nghệ Nano và các công nghệ tiên tiến khác của Mỹ và Châu Âu
1. Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, nhận đơn đặt hàng; thiết lập những những mối quan hệ kinh doanh mới bằng việc lập kế hoạch và tổ chức lịch công tác hàng ngày đối với những quan hệ kinh doanh hiện có hay những quan hệ kinh doanh tiềm năng khác.
2. Lập KẾ HOẠCH TUẦN trình duyệt. Thực hiện theo kế hoạch được duyệt. Làm BCBH hàng ngày nộp cho Quản lý và sales admin.
3. Hiểu rõ và thuộc tính năng, bao bì, giá, ưu nhược điểm của sản phẩm, sản phẩm tương tự, sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.
4. Nắm được quy trình tiếp xúc khách hàng, quy trình xử lý khiếu nại thông tin, quy trình nhận và giải quyết thông tin khách hàng, ghi nhận đầy đủ theo các biểu mẩu của các quy trình này.
5. Tiếp xúc khách hàng và ghi nhận toàn bộ các thông tin của khách hàng trong báo cáo tiếp xúc khách hàng. Báo cáo nội dung tiếp xúc khách hàng trong ngày cho Trưởng nhóm kinh doanh.
6. Lên dự thảo hợp đồng sau khi khách hàng đã đồng ý cơ bản, chuyển cho GSBH xin ý kiến về các điều khoản hợp đồng. Lập thủ tục ký kết hợp đồng, lưu bản copy hợp đồng, chuyển bản chính cho Trướng nhóm giữ, một bản chính cho phòng kế toán giữ.
7. Trực tiếp thực hiện, đốc thúc thực hiện hợp đồng, bao gồm các thủ tục giao hàng, xuất hoá đơn, cùng khách hàng kiểm tra chất lượng sản phẩm giao.
8. Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng....
9. Theo dõi quá trình thanh lý hợp đồng, hỗ trợ phòng kế toán đốc thúc công nợ, chỉ xong trách nhiệm khi khách hàng đã thanh toán xong.
10. Giao dịch, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
11. Cập nhật kiến thức công việc qua việc, đọc các sách báo về kinh doanh và tiếp thị; duy trì các mối quan hệ khách hàng.
12. Phát triển việc kinh doanh ở địa bàn được giao phó.
13. Chăm sóc khách hàng và bán hàng theo lịch trình đã định.
14. Tham gia đầy đủ các khoá đào tạo kỹ năng do cty tổ chức.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Hiểu và có đam mê với nghề nông dược/dầu nhớt/phụ tùng
• Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm trở lên
• Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt
• Năng động, nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong công việc.
• Chuyên ngành: Bảo vệ thực vật, Trồng trọt, Nông học,quản trị kinh doanh,marketing,cơ khí,ô tô, công nghệ hoá
• Ưu tiên cho ứng viên có kinh nghiệm chăm sóc cây sầu riêng,càfe,rau màu hoặc kinh doanh dầu nhớt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAXAN AGRI Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cơ bản + công tác phí + thưởng doanh số theo chính sách của công ty.
• Thưởng tháng lương 13 .
• Được ký hợp đồng lao động và hưởng đầy đủ chế độ theo Luật lao động, Bảo hiểm.
• Được tham gia các chương trình đào tạo các kỹ năng bán hàng.
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, gắn bó lâu dài.
Được đào tạo qua từ cấp bậc để thăng tiến lên các vị trí cấp cao do chính GĐCN trực tiếp hướng dẫn và đào tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAXAN AGRI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAXAN AGRI

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAXAN AGRI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở chính:Số 37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

