Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH ĐẮK LẮK-CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: 11 Trần Hưng Đạo, P Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Tìm kiếm thông tin, tiếp cận các khách hàng tiềm năng

- Tư vấn, giải thích cho khách hàng về dịch vụ Internet,Truyền Hình, Camera do FPT Telecom đang cung cấp

- Đàm phán thương lượng, thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng

- Chăm sóc khách hàng sau bán hàng

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đam mê kinh doanh, có kiến thức cơ bản về Công nghệ thông tin, mạng Internet

- Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục

- Nhanh nhẹn, linh hoạt, giải quyết tình huống tốt

- Ngoại hình dễ nhìn, không nói ngọng, nói lắp

- Chịu được áp lực cao trong công việc

- Các ứng viên đã có kinh nghiệm bán hàng hoặc từng làm qua các công việc như: tiếp thị, nghiên cứu thị trường, phỏng vấn viên...là một lợi thế.

Tại CHI NHÁNH ĐẮK LẮK-CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng + KPI + thưởng : tổng thu nhập từ 6-15tr

- Chế độ khen thưởng thường xuyên ( thưởng ngày, thưởng quý, thưởng tết, lương tháng 13,14...)

- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, được làm việc với các trang thiết bị hiện đại.

- Cơ hội thăng tiến theo năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH ĐẮK LẮK-CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

