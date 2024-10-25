Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH ĐẮK LẮK-CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CHI NHÁNH ĐẮK LẮK-CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đắk Lắk: 11 Trần Hưng Đạo, P Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
- Tìm kiếm thông tin, tiếp cận các khách hàng tiềm năng
- Tư vấn, giải thích cho khách hàng về dịch vụ Internet,Truyền Hình, Camera do FPT Telecom đang cung cấp
- Đàm phán thương lượng, thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng
- Chăm sóc khách hàng sau bán hàng
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Đam mê kinh doanh, có kiến thức cơ bản về Công nghệ thông tin, mạng Internet
- Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục
- Nhanh nhẹn, linh hoạt, giải quyết tình huống tốt
- Ngoại hình dễ nhìn, không nói ngọng, nói lắp
- Chịu được áp lực cao trong công việc
- Các ứng viên đã có kinh nghiệm bán hàng hoặc từng làm qua các công việc như: tiếp thị, nghiên cứu thị trường, phỏng vấn viên...là một lợi thế.
Tại CHI NHÁNH ĐẮK LẮK-CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng + KPI + thưởng : tổng thu nhập từ 6-15tr
- Chế độ khen thưởng thường xuyên ( thưởng ngày, thưởng quý, thưởng tết, lương tháng 13,14...)
- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, được làm việc với các trang thiết bị hiện đại.
- Cơ hội thăng tiến theo năng lực.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH ĐẮK LẮK-CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT
