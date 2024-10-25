Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH HUNUFA làm việc tại Gia Lai thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH HUNUFA
- Gia Lai:
- Gia Lai
- Đắk Lắk
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Cập nhật các thông tin về thị trường
Tối đa hóa số bán và thị phần tại địa bàn thị trường đảm nhiệm
Đưa ra nhiều chiến lược kinh doanh bằng các chương trình khuyến mãi, tri ân khách hàng để đẩy mạnh thương hiệu và sản phẩm tới tay người tiêu dùng.
Tham gia vào xây dựng các chiến lược, đề án nhằm phát triển thương hiệu, nâng cao doanh thu
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm trên 1 năm làm việc trong ngành hàng tiêu dùng / thực phẩm, đặc biệt là ngành nhựa
Năng động, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và chịu đựng áp lực.
Có khả năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt.
Tại Công Ty TNHH HUNUFA Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương hấp dẫn + thưởng % doanh số.
Được làm việc trong môi trường năng động, có khả năng học hỏi kinh nghiệm và các kỹ năng.
Làm 8h / ngày; nghỉ, CN và các ngày Lễ, tết theo quy định của pháp luật.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Tham quan, du lịch hàng năm cùng công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH HUNUFA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
