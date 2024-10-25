Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH HUNUFA làm việc tại Gia Lai thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Gia Lai: - Gia Lai - Đắk Lắk

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Cập nhật các thông tin về thị trường Tối đa hóa số bán và thị phần tại địa bàn thị trường đảm nhiệm Đưa ra nhiều chiến lược kinh doanh bằng các chương trình khuyến mãi, tri ân khách hàng để đẩy mạnh thương hiệu và sản phẩm tới tay người tiêu dùng. Tham gia vào xây dựng các chiến lược, đề án nhằm phát triển thương hiệu, nâng cao doanh thu

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trên 1 năm làm việc trong ngành hàng tiêu dùng / thực phẩm, đặc biệt là ngành nhựa Năng động, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và chịu đựng áp lực. Có khả năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt.

Tại Công Ty TNHH HUNUFA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn + thưởng % doanh số. Được làm việc trong môi trường năng động, có khả năng học hỏi kinh nghiệm và các kỹ năng. Làm 8h / ngày; nghỉ, CN và các ngày Lễ, tết theo quy định của pháp luật. Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật. Tham quan, du lịch hàng năm cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH HUNUFA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.