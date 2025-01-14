Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM làm việc tại Tiền Giang thu nhập 6 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM
Mức lương
6 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Tiền Giang:
- 1A, Tết Mậu Thân, Phường 4, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang, Thành phố Mỹ Tho
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 18 Triệu
- Tư vấn, hỗ trợ KH về sản phẩm Vay tiêu dùng, Thẻ tín dụng
- Khai Thác KH dựa trên Data có sẵn
- Phát triển thêm nguồn khác
- Địa chỉ làm việc : 1A, Tết Mậu Thân, Phường 4, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang
Với Mức Lương 6 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp THPT trở lên
- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
- Có tinh thần trách nhiệm trong công
- Tuổi : 18 - 35
Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: Lương CB 4.960.000 + KPI + Bonus
-Được hưởng chế độ và quyền lợi đầy đủ khi tham gia BHXH
- Được đào tạo các kiến thức về sản phẩm và kỹ năng bán hàng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM
