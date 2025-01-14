Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM làm việc tại Tiền Giang thu nhập 6 - 18 Triệu

Mức lương 6 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Tiền Giang: - 1A, Tết Mậu Thân, Phường 4, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang, Thành phố Mỹ Tho

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 18 Triệu

- Tư vấn, hỗ trợ KH về sản phẩm Vay tiêu dùng, Thẻ tín dụng

- Khai Thác KH dựa trên Data có sẵn

- Phát triển thêm nguồn khác

- Địa chỉ làm việc : 1A, Tết Mậu Thân, Phường 4, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang

Với Mức Lương 6 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp THPT trở lên

- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

- Có tinh thần trách nhiệm trong công

- Tuổi : 18 - 35

Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương CB 4.960.000 + KPI + Bonus

-Được hưởng chế độ và quyền lợi đầy đủ khi tham gia BHXH

- Được đào tạo các kiến thức về sản phẩm và kỹ năng bán hàng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM

