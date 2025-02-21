Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÚC THIÊN LỘC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: – Lương cứng từ 10 triệu/tháng + % doanh thu (Thu nhập lên tới 20 triệu/tháng) – Tăng lương, thưởng lễ tết, thưởng thành tích, thưởng khác theo quy chế công ty, sinh nhật cá nhân, thưởng KPI,... – Được hưởng các quyền lợi về lương bổng, phúc lợi,... theo đúng Điều lệ và các Quy định của Công ty tương đương với chức danh này. – Du lịch cùng công ty 1 năm 2 lần – Được tham dự các khóa đào tạo, hội thảo, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

– Tiếp nhận, quản lý khách hàng và dự án do cán bộ quản lý giao

– Phát triển các giải pháp riêng cho mảng khách hàng đang phụ trách

– Phát triển quan hệ và tìm kiếm khách hàng và thị trường mới

– Thực hiện công tác tiếp nhận và xử lý thông tin, yêu cầu của khách hàng.

– Thực hiện các công tác bán hàng như: Soạn thảo báo giá, liên hệ đối tác...

– Theo dõi và thực hiện ký kết hợp đồng dự án.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Nữ cao từ 1m58 trở lên (Biết đánh golf là một lợi thế)

– Nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm, hiểu biết công việc, xử lý tốt các tình huống

– Có khả năng phán đoán, xử lý tình huống nhạy bén, tư duy mạch lạc rõ ràng.

– Có khả năng phân tích, tổng hợp

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÚC THIÊN LỘC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Đến 20 triệu VND

Lương cứng: Từ 10 triệu VND trở lên

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÚC THIÊN LỘC

