Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH TẠI BUÔN MA THUỘT - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NAM VIET CAPITAL làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: Sự kiện với đối tác, chương trình thiện nguyện,... - Mini Party 1 lần/tháng, Team building trong & ngoài nước, các hoạt động thể thao, dã ngoại,..hàng quý, năm. - Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm hiểu, tư vấn thông tin khách hàng nhằm tối ưu hóa nguồn vốn bằng các sản phẩm của Công ty.

- Đàm phán, ký kết hợp đồng

- Chăm sóc khách hàng

- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi lúc phỏng vấn và được training trước khi làm việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên.

- Yêu cầu có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực kinh doanh, tư vấn sản phẩm đầu tư, ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, chứng khoán, ô tô, bất động sản, ...

- Có nhiệt huyết, chịu khó, nhiệt tình trong công việc.

- Có Laptop cá nhân làm việc.

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt.

Tại CHI NHÁNH TẠI BUÔN MA THUỘT - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NAM VIET CAPITAL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: Từ 7 triệu VND trở lên

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH TẠI BUÔN MA THUỘT - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NAM VIET CAPITAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin