Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tigersteps làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Tigersteps
Mức lương
6 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- S21
- 1 Sky Garden, 1 Đ.Nguyễn Văn Linh,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 20 Triệu
- Tìm kiếm khách hàng và tư vấn bán sản phẩm máy duỗi, sấy tóc thương hiệu Glampalm Hàn Quốc
- Lập kế hoạch lịch trình và các chuyến thăm của khách hàng
- Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng
- Chăm sóc khách hàng, hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua hàng và sử dụng sản phẩm
- Báo cáo kết quả với quản lý
Với Mức Lương 6 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Yêu thích việc di chuyển
- Kỹ năng giao tiếp tốt và có khả năng chăm sóc khách hàng
- Kỹ năng lên kế hoạch và sắp xếp công việc
Tại Công Ty TNHH Tigersteps Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: lương thương lượng +phụ cấp +hoa hồng cao
- Môi trường luyện ngoại ngữ khi giao tiếp với sếp và khách hàng.
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến. Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
- Có cơ hội phát triển cùng lĩnh vực
- 12 ngày phép năm; nghỉ các ngày lễ theo luật lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tigersteps
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
