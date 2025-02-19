Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tigersteps làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

Mức lương 6 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - S21 - 1 Sky Garden, 1 Đ.Nguyễn Văn Linh,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Tìm kiếm khách hàng và tư vấn bán sản phẩm máy duỗi, sấy tóc thương hiệu Glampalm Hàn Quốc

- Lập kế hoạch lịch trình và các chuyến thăm của khách hàng

- Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng

- Chăm sóc khách hàng, hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua hàng và sử dụng sản phẩm

- Báo cáo kết quả với quản lý

Yêu Cầu Công Việc

- Yêu thích việc di chuyển

- Kỹ năng giao tiếp tốt và có khả năng chăm sóc khách hàng

- Kỹ năng lên kế hoạch và sắp xếp công việc

Quyền Lợi Được Hưởng

- Lương: lương thương lượng +phụ cấp +hoa hồng cao

- Môi trường luyện ngoại ngữ khi giao tiếp với sếp và khách hàng.

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến. Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

- Có cơ hội phát triển cùng lĩnh vực

- 12 ngày phép năm; nghỉ các ngày lễ theo luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển

