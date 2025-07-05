Tuyển Nhân viên kinh doanh Medigroup Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Quận 4

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng MediGroup phân bổ.

• Thúc đẩy mục tiêu doanh số thông qua việc phối hợp chặt chẽ với Quản lý Kinh doanh và các phòng ban liên quan.

• Xây dựng và theo dõi kế hoạch bán hàng trên địa bàn phụ trách để đạt mục tiêu hàng tháng và hàng năm.

• Khai phá cơ hội mới tại khách hàng hoặc dự án tiềm năng.

• Nắm bắt thông tin về đối thủ và chia sẻ với đội nhóm.

• Giới thiệu sản phẩm tới khách hàng, bao gồm các cập nhật mới.

• Theo dõi khách hàng tiềm năng/phễu bán hàng và đảm bảo giao và lắp đặt sản phẩm đúng hẹn.

• Tạo và theo dõi báo giá với sự trợ giúp của nhóm và phê duyệt của cấp Quản lý.

• Làm việc với phòng Hỗ trợ Kinh Doanh và Kế Toán để thu hồi công nợ.

• Lưu trữ và cập nhật chính xác thông tin khách hàng trên hệ thống CRM.

• Chuẩn bị các báo cáo đơn giản về hoạt động bán hàng, dự báo và tương tác với khách hàng.

• Hỗ trợ xử lý các khiếu nại cơ bản của khách hàng và phối hợp thực hiện các giải pháp với các nhóm nội bộ.

• Phối hợp thực hiện các hoạt động Tiếp Thị khi cần thiết.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Năng nổ, hoạt bát và yêu thích công việc của Nhân viên Kinh doanh.

- Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt.

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc trong đội nhóm.

- Tinh thần trách nhiệm với công việc và sẵn sàng đi công tác.

- Sử dụng thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, Outlook). Biết về CRM là một lợi thế.

Tại Medigroup Vietnam Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Có cơ hội tham gia chương trình đào tạo Nhân viên Kinh Doanh của MediGroup.

Cung cấp giải pháp xét nghiệm chuyên biệt, là nhóm dẫn đầu thị trường (đông máu, điện di...).

Được dẫn dắt bởi Mentor là những Anh/Chị Sales kỳ cựu trong ngành.

Hưởng chính sách phúc lợi rõ ràng, thu nhập cạnh tranh, môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Medigroup Vietnam Co., Ltd

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.