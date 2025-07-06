Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH POWER LEAP TRAVEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 50 Triệu

Mức lương 7 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: toà CTM 139 Cầu Giấy, p.Quan Hoa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng thông qua các kênh online và offline.

Tư vấn và giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ du lịch của công ty cho khách hàng.

Lên kế hoạch và thực hiện các chương trình khuyến mãi, quảng cáo để thu hút khách hàng.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.

Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, giải đáp thắc mắc

Theo dõi và báo cáo doanh số bán hàng, hiệu quả công việc.

Cập nhật thông tin về thị trường du lịch và sản phẩm, dịch vụ mới.

Thực hiện các báo cáo định kỳ về tình hình kinh doanh.

Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.

Tốt nghiệp THPT trở lên.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, khả năng thuyết phục khách hàng.

Có kỹ năng làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc.

Trung thực, nhiệt tình, năng động, ham học hỏi.

Có khả năng làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH POWER LEAP TRAVEL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc

Được tham gia các chương trình đào tạo chuyên nghiệp về kỹ năng bán hàng và kiến thức du lịch.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp.

Có nhiều cơ hội thăng tiến trong công ty.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH POWER LEAP TRAVEL

