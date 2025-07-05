Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CÔNG NGHỆ PHẨM TTN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CT1 Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm, chăm sóc, tư vấn và duy trì mối quan hệ với khách hàng.

- Phát triển thị trường theo định hướng công ty.

- Tham mưu, hỗ trợ cho lãnh đạo phòng và Công ty về phát triển thị trường, sản phẩm.

- Tiến hành các giao dịch với khách hàng, theo dõi đơn hàng, giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng.

- Chăm sóc và tư vấn cho khách hang.

- Lập kế hoạch kinh doanh.

- Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ từ 25 -35 tuổi

-Tốt nghiệp ĐH, CĐ chuyên ngành Kinh tế, Công nghệ thực phẩm, Hóa thực phẩm, Quản trị kinh doanh.

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh hương liệu, phụ gia thực phẩm hoặc sản xuất thực phẩm là một lợi thế.

- Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt.

- Trung thực, nguyên tắc, trách nhiệm, nhiệt huyết với công việc. Có tinh thần học hỏi, có khả năng chịu áp lực trong công việc

- Năng động, có tinh thần cầu tiến.

- Khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm tốt.

- Yêu thích công việc kinh doanh.

- Sử dụng các phần mềm MS Office.

- Khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật tiếng Anh.

- Mong muốn tìm công việc ổn định, lâu dài, môi trường công bằng, lành mạnh, với thu nhập cao và khả năng phát triển nghề nghiệp.

Tại CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CÔNG NGHỆ PHẨM TTN Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CÔNG NGHỆ PHẨM TTN

