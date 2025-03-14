Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV Yến Hoàng Phi làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 7 - 10 Triệu

Công Ty TNHH MTV Yến Hoàng Phi
Ngày đăng tuyển: 14/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
Công Ty TNHH MTV Yến Hoàng Phi

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH MTV Yến Hoàng Phi

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Khánh Hòa:

- 27A Lê Lợi, Nha Trang, Khánh Hòa, Thành phố Nha Trang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

 Chào hỏi, tiếp đón khách hàng tới cửa hàng;
 Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng và giới thiệu sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng;
 Tư vấn, bán hàng, và lên bill cho từng đơn hàng;
 Đóng gói và bàn giao hàng hóa cho đơn cho vận chuyển (nếu có);
 Đảm bảo cửa hàng, hàng hóa sạch sẽ, luôn gọn gàng và sắp xếp khoa học;
 Theo dõi, kiểm kê, chịu trách nhiệm hàng hóa tại showroom;
 Các công việc khác có liên quan theo sự yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

 Nữ, từ 24 – 30 tuổi, ngoại hình dễ nhìn
 Tốt nghiệp tối thiểu THPT
 Thành thạo tin học văn phòng
 Giao tiếp trôi chảy, giọng nói dễ nghe, thái độ nhã nhặn
 Kinh nghiệm 1 năm trở lên ở cùng vị trí

Tại Công Ty TNHH MTV Yến Hoàng Phi Thì Được Hưởng Những Gì

 Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, lương, phụ cấp theo quy định chung của công ty;
 Lương tháng 13;
 Được công ty đào tạo miễn phí từ cơ bản đến chuyên sâu về lĩnh vực yến sào;
 Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng, gắn bó lâu dài.
 Mức lương: 7.000.000 – 10.000.000

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Yến Hoàng Phi

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH MTV Yến Hoàng Phi

Công Ty TNHH MTV Yến Hoàng Phi

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 27A Lê Lợi - P. Xương Huân -TP. Nha Trang - Khánh Hòa

