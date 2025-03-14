Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV Yến Hoàng Phi làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH MTV Yến Hoàng Phi
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Khánh Hòa:
- 27A Lê Lợi, Nha Trang, Khánh Hòa, Thành phố Nha Trang
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Chào hỏi, tiếp đón khách hàng tới cửa hàng;
Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng và giới thiệu sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng;
Tư vấn, bán hàng, và lên bill cho từng đơn hàng;
Đóng gói và bàn giao hàng hóa cho đơn cho vận chuyển (nếu có);
Đảm bảo cửa hàng, hàng hóa sạch sẽ, luôn gọn gàng và sắp xếp khoa học;
Theo dõi, kiểm kê, chịu trách nhiệm hàng hóa tại showroom;
Các công việc khác có liên quan theo sự yêu cầu của quản lý.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, từ 24 – 30 tuổi, ngoại hình dễ nhìn
Tốt nghiệp tối thiểu THPT
Thành thạo tin học văn phòng
Giao tiếp trôi chảy, giọng nói dễ nghe, thái độ nhã nhặn
Kinh nghiệm 1 năm trở lên ở cùng vị trí
Tại Công Ty TNHH MTV Yến Hoàng Phi Thì Được Hưởng Những Gì
Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, lương, phụ cấp theo quy định chung của công ty;
Lương tháng 13;
Được công ty đào tạo miễn phí từ cơ bản đến chuyên sâu về lĩnh vực yến sào;
Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng, gắn bó lâu dài.
Mức lương: 7.000.000 – 10.000.000
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Yến Hoàng Phi
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
