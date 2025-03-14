Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV Yến Hoàng Phi làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: - 27A Lê Lợi, Nha Trang, Khánh Hòa, Thành phố Nha Trang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

 Chào hỏi, tiếp đón khách hàng tới cửa hàng;

 Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng và giới thiệu sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng;

 Tư vấn, bán hàng, và lên bill cho từng đơn hàng;

 Đóng gói và bàn giao hàng hóa cho đơn cho vận chuyển (nếu có);

 Đảm bảo cửa hàng, hàng hóa sạch sẽ, luôn gọn gàng và sắp xếp khoa học;

 Theo dõi, kiểm kê, chịu trách nhiệm hàng hóa tại showroom;

 Các công việc khác có liên quan theo sự yêu cầu của quản lý.

 Nữ, từ 24 – 30 tuổi, ngoại hình dễ nhìn

 Tốt nghiệp tối thiểu THPT

 Thành thạo tin học văn phòng

 Giao tiếp trôi chảy, giọng nói dễ nghe, thái độ nhã nhặn

 Kinh nghiệm 1 năm trở lên ở cùng vị trí

Tại Công Ty TNHH MTV Yến Hoàng Phi Thì Được Hưởng Những Gì

 Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, lương, phụ cấp theo quy định chung của công ty;

 Lương tháng 13;

 Được công ty đào tạo miễn phí từ cơ bản đến chuyên sâu về lĩnh vực yến sào;

 Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng, gắn bó lâu dài.

 Mức lương: 7.000.000 – 10.000.000

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Yến Hoàng Phi

