Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng CÔNG TY TNHH NHÔM VĨNH HƯNG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH NHÔM VĨNH HƯNG VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Tại CÔNG TY TNHH NHÔM VĨNH HƯNG VIỆT NAM

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 264 Thạnh Xuân 52, P.Thạnh Xuân, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

● Tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
● Lập kế hoạch, đưa ra phương án để báo giá thông tin sản phẩm cho khách hàng.
● Tham gia xây dựng chiến lược kinh doanh và các sự kiện truyền thông để phát triển hệ thống.
● Các công việc khác theo sự phân công của ban giám đốc.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Tốt nghiệp trung cấp trở lên.
● Ngoại hình: ưa nhìn
● Độ tuổi 22- 37
● Có sức khỏe tốt, có thể đi công tác
● Yêu thích kinh doanh
● Khả năng giao tiếp và ứng xử tốt, mạnh dạn, tự tin
● Làm việc độc lập theo nhóm, kiên trì theo đuổi mục tiêu kinh doanh

Tại CÔNG TY TNHH NHÔM VĨNH HƯNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Môi trường làm việc thân thiện, năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp
• Thu nhập cạnh tranh
•Dải Lương: 8,000,000 đ - 10,000,000 đ + 500.000đ (đi thị trường HCM) + (đi thị trường tỉnh theo cơ chế riêng) + Phụ cấp ăn (30,000 đ/ngày công thực tế) +Thưởng doanh số
•Hỗ trợ ăn trưa
• Được tham gia và hỗ trợ tham gia các buổi Team building liên hoan, sinh nhật, du lịch,...
• Được hưởng lương, thưởng và các chế độ khác theo quy định của Công ty (thưởng ngày lễ, tết, sinh nhật, thưởng cuối năm, thưởng đột xuất, thưởng xếp hạng đánh giá tháng theo quy chế riêng của công ty hiện tại đang áp dụng, du lịch nghỉ mát, nghỉ phép)
• Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT,BHTN theo quy định của pháp luật
• Làm việc từ thứ 2-sáng thứ 7, 8h00- 17h15, nghỉ 2 chiều Thứ 7 cách tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHÔM VĨNH HƯNG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô 129, 130, 131A Khu công nghiệp Long Giang, Xã Tân Lập 1, Huyện Tân Phước, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam

