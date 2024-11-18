Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng CÔNG TY TNHH NHÔM VĨNH HƯNG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 264 Thạnh Xuân 52, P.Thạnh Xuân, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

● Tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

● Lập kế hoạch, đưa ra phương án để báo giá thông tin sản phẩm cho khách hàng.

● Tham gia xây dựng chiến lược kinh doanh và các sự kiện truyền thông để phát triển hệ thống.

● Các công việc khác theo sự phân công của ban giám đốc.

● Tốt nghiệp trung cấp trở lên.

● Ngoại hình: ưa nhìn

● Độ tuổi 22- 37

● Có sức khỏe tốt, có thể đi công tác

● Yêu thích kinh doanh

● Khả năng giao tiếp và ứng xử tốt, mạnh dạn, tự tin

● Làm việc độc lập theo nhóm, kiên trì theo đuổi mục tiêu kinh doanh

Tại CÔNG TY TNHH NHÔM VĨNH HƯNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Môi trường làm việc thân thiện, năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp

• Thu nhập cạnh tranh

•Dải Lương: 8,000,000 đ - 10,000,000 đ + 500.000đ (đi thị trường HCM) + (đi thị trường tỉnh theo cơ chế riêng) + Phụ cấp ăn (30,000 đ/ngày công thực tế) +Thưởng doanh số

•Hỗ trợ ăn trưa

• Được tham gia và hỗ trợ tham gia các buổi Team building liên hoan, sinh nhật, du lịch,...

• Được hưởng lương, thưởng và các chế độ khác theo quy định của Công ty (thưởng ngày lễ, tết, sinh nhật, thưởng cuối năm, thưởng đột xuất, thưởng xếp hạng đánh giá tháng theo quy chế riêng của công ty hiện tại đang áp dụng, du lịch nghỉ mát, nghỉ phép)

• Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT,BHTN theo quy định của pháp luật

• Làm việc từ thứ 2-sáng thứ 7, 8h00- 17h15, nghỉ 2 chiều Thứ 7 cách tuần

