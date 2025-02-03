Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Mức lương và thu nhập hấp dẫn ( Thưởng lương tháng thứ 13, lương kinh doanh, nghỉ mát, mừng tuổi...) Chế độ khen thưởng và phúc lợi phong phú. Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp. Cơ hội đào tạo, phát triển và thăng tiến. Hưởng các gói ưu đãi cước khi sử dụng FPT Telecom. Các chế độ theo Luật lao động hiện hành và các phúc lợi theo quy định của Công ty (bảo hiểm FPT Care,...)., Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Tìm kiếm thông tin, tiếp cận các khách hàng tiềm năng.
Tư vấn, giải thích cho khách hàng về dịch vụ Internet, dịch vụ Truyền Hình FPT và dịch vụ Camera do FPT Telecom đang cung cấp.
Xúc tiến việc ký kết hợp đồng, đàm phán thương lượng, thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng.
Chăm sóc và giải quyết khiếu nại khi khách hàng yêu cầu.
Làm việc tại VP Bắc Từ Liêm, số 92 đường 23 KĐT TP Giao Lưu, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ nữ ,tuổi từ 20 - 30, đã tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
Đam mê kinh doanh.
Giao tiếp tự tin, thuyết phục.
Các ứng viên đã có kinh nghiệm bán hàng, kinh doanh, chăm sóc khách hàng ... là một lợi thế.
Chấp nhận công việc áp lực cao.
Các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng tiêu dùng, Viễn thông là một lợi thế.
Có phương tiện đi lại.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 triệu VND - 20 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà FPT, Phố Duy Tân

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

