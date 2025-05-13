Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 81 Trần Mai Ninh, Phường 12, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Tìm kiếm thông tin khách hàng doanh nghiêp

Lập danh sách hàng tiềm năng.

Báo giá, đàm phán hợp đồng.

Triển khai và theo dõi đơn hàng.

Chăm sóc khách hàng sau bán hàng

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ: 20-30 tuổi

Yêu thích công việc bán hàng

Nhiệt tình, chịu khó, vui vẻ, thân thiện, đam mê.

Không ngại từ chối

Chịu được áp lực công việc

Tại Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng Thì Được Hưởng Những Gì

- Hoa hồng từ 1%-4%

- Thưởng nóng từ 5 triệu/KH Mới

- Được hỗ trợ tìm kiếm KH, đào tạo, training kỹ năng bán hàng, kỹ năng tìm kiếm KH

- Môi trường nhiệt huyết và năng động,

- Đầy đủ chế độ của người lao động (BHXH, Phép Năm...)

- Thưởng KPI, lễ, tết, thưởng lợi nhuận của công ty

- Du lịch hàng năm

- Bao ăn trưa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.