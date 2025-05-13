Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Ngày đăng tuyển: 13/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/06/2025
Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng

Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 81 Trần Mai Ninh, Phường 12, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Tìm kiếm thông tin khách hàng doanh nghiêp
Lập danh sách hàng tiềm năng.
Báo giá, đàm phán hợp đồng.
Triển khai và theo dõi đơn hàng.
Chăm sóc khách hàng sau bán hàng

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ: 20-30 tuổi
Yêu thích công việc bán hàng
Nhiệt tình, chịu khó, vui vẻ, thân thiện, đam mê.
Không ngại từ chối
Chịu được áp lực công việc

Tại Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng Thì Được Hưởng Những Gì

- Hoa hồng từ 1%-4%
- Thưởng nóng từ 5 triệu/KH Mới
- Được hỗ trợ tìm kiếm KH, đào tạo, training kỹ năng bán hàng, kỹ năng tìm kiếm KH
- Môi trường nhiệt huyết và năng động,
- Đầy đủ chế độ của người lao động (BHXH, Phép Năm...)
- Thưởng KPI, lễ, tết, thưởng lợi nhuận của công ty
- Du lịch hàng năm
- Bao ăn trưa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng

Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 81 Trần Mai Ninh, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

