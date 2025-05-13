Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 81 Trần Mai Ninh, Phường 12, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu
Tìm kiếm thông tin khách hàng doanh nghiêp
Lập danh sách hàng tiềm năng.
Báo giá, đàm phán hợp đồng.
Triển khai và theo dõi đơn hàng.
Chăm sóc khách hàng sau bán hàng
Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/ Nữ: 20-30 tuổi
Yêu thích công việc bán hàng
Nhiệt tình, chịu khó, vui vẻ, thân thiện, đam mê.
Không ngại từ chối
Chịu được áp lực công việc
Yêu thích công việc bán hàng
Nhiệt tình, chịu khó, vui vẻ, thân thiện, đam mê.
Không ngại từ chối
Chịu được áp lực công việc
Tại Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng Thì Được Hưởng Những Gì
- Hoa hồng từ 1%-4%
- Thưởng nóng từ 5 triệu/KH Mới
- Được hỗ trợ tìm kiếm KH, đào tạo, training kỹ năng bán hàng, kỹ năng tìm kiếm KH
- Môi trường nhiệt huyết và năng động,
- Đầy đủ chế độ của người lao động (BHXH, Phép Năm...)
- Thưởng KPI, lễ, tết, thưởng lợi nhuận của công ty
- Du lịch hàng năm
- Bao ăn trưa
- Thưởng nóng từ 5 triệu/KH Mới
- Được hỗ trợ tìm kiếm KH, đào tạo, training kỹ năng bán hàng, kỹ năng tìm kiếm KH
- Môi trường nhiệt huyết và năng động,
- Đầy đủ chế độ của người lao động (BHXH, Phép Năm...)
- Thưởng KPI, lễ, tết, thưởng lợi nhuận của công ty
- Du lịch hàng năm
- Bao ăn trưa
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI