Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH FOLINAS làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH FOLINAS
Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 352 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu
Tư vấn cho khách hàng về sản phẩm.
Giải quyết từ chối và thuyết phục khách hàng mua sản phẩm và chốt đơn hàng
Chăm sóc và xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm
Tổng hợp thông tin nhu cầu và phản hồi của khách hàng để xây dựng bộ thông tin khách hàng trên hệ thống
Theo dõi đường đi của đơn hàng từ khi chốt thành công đến khi giao hàng, thu tiền.
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính/độ tuổi/ngoại hình/sức khỏe: Tốt
Tại CÔNG TY TNHH FOLINAS Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương từ 7.000.000-15.000.000 đồng/tháng thưởng theo doanh số có thể lên đến 30.000.000+
