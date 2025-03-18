Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH FOLINAS làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 352 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Tư vấn cho khách hàng về sản phẩm.

Giải quyết từ chối và thuyết phục khách hàng mua sản phẩm và chốt đơn hàng

Chăm sóc và xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm

Tổng hợp thông tin nhu cầu và phản hồi của khách hàng để xây dựng bộ thông tin khách hàng trên hệ thống

Theo dõi đường đi của đơn hàng từ khi chốt thành công đến khi giao hàng, thu tiền.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính/độ tuổi/ngoại hình/sức khỏe: Tốt

Có laptop cá nhân

Tốt nghiệp: Trung cấp/ Cao đẳng/ Đại học

Có tinh thần trách nhiệm cao, thái độ hòa đồng, cởi mở, thân thiện.

Ứng viên có kinh nghiệm chốt đơn và tư vấn bán hàng online

Kỹ năng: Giao tiếp tốt, kỹ năng thuyết phục khách hàng và giải quyết vấn đề tốt.

Tại CÔNG TY TNHH FOLINAS Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 7.000.000-15.000.000 đồng/tháng thưởng theo doanh số có thể lên đến 30.000.000+

(mức lương thu nhập không giới hạn)

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, tiện nghi, hiện đại

- Tham gia các khóa đào tạo, nâng cao chuyên môn của công ty

- Tham gia các hoạt động vui chơi giải trí của công ty. Làm việc trong môi trường trẻ trung năng động...

- Môi trường trẻ, du lịch 2 lần/ năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FOLINAS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.