Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần phát triển WEDO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thu nhập trung bình từ 13.000.000 - 20.000.0000 VNĐ Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước. Hưởng các trợ cấp, phúc lợi khác của công ty (nghỉ mát, thăm hỏi ốm đau...) Tham gia nhiều khóa đào tạo chuyên nghiệp phát triển Kỹ năng bán hàng, kỹ năng làm việc hiệu quả... Môi trường làm việc trẻ trung, năng động. Có nhiều cơ hội học hỏi thăng tiến trong sự nghiệp., Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận khách hàng tiềm năng và tư vấn chi tiết, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng.

Khảo sát thực tế và tư vấn trực tiếp cho khách hàng.

Báo giá & Thương thảo, đàm phán với khách hàng để đi đến ký kết hợp đồng.

Đàm phán ký kết hợp đồng. Theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng, thu hồi công nợ của khách hàng.

Phối hợp với các bộ phận có liên quan đảm bảo vận hành công việc mượt mà, đạt mục tiêu công việc cá nhân và đội nhóm.

Các công việc khác theo phân công trực tiếp của quản lý (chi tiết trao đổi thêm khi phỏng vấn).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng.

Thái độ tốt, ham học hỏi, cầu tiến.

Năng động, nhanh nhẹn; giao tiếp và thuyết phục khách hàng tốt.

Có khả năng làm việc dưới áp lực cao; máu lửa trong công việc, không ngại thử thách; có mong muốn và khao khát làm giàu.

Ưu tiên ứng viên đã từng làm trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc.

Tại Công ty cổ phần phát triển WEDO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phát triển WEDO

