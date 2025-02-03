Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ESYMED làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ESYMED
- Hà Nội: T2 đến sáng Thứ 7, giờ hành chính Công ty có quy trình làm việc rõ ràng, cụ thể. Thưởng Lễ, Tết, tháng lương thứ 13, BHYT, BHXH, ... Du lịch hàng năm, liên hoan công ty Được hỗ trợ kinh phí học tập và nâng cao trình độ bản thân Được tham gia các chương trình đào tạo và hoạt động ngoại khóa của công ty. Môi trường làm việc trẻ, năng động, thỏa sức sáng tạo, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 35 Triệu
Tuyển nhân viên kinh doanh cho lĩnh vực bệnh viện
Tìm kiếm , tư vấn và mở rộng mạng lưới khách hàng là các bệnh viện, phòng khám, trung tâm y tế và các cơ sở chăm sóc sức khỏe…
Giới thiệu và tư vấn các sản phẩm, giải pháp của công ty tới khách hàng tiềm năng
Chăm sóc sau bán hàng, đảm bảo phát triển và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng và đối tác.
Đạt được chỉ tiêu kinh doanh và báo cáo kết quả định kỳ.
Phối hợp với các phòng ban khác đảm bảo KPI của công ty đề ra
Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng
Nhiệt tình, chịu khó học hỏi
Chủ động, nhiệt tình trong công việc để đạt mục tiêu KPI
Tinh thần cầu tiến, có khả năng chịu áp lực và quyết tâm cao trong công việc
Sẵn sàng đi tỉnh.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiêm trong các ngành liên quan
Tại CÔNG TY TNHH ESYMED Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 10 - 12 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ESYMED
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI