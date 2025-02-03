Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DND làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DND làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DND
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DND

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DND

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
11 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Trẻ trung, năng động, tôn trọng sự phát triển, cung cấp 100% trang thiết bị, công cụ dụng cụ thực hiện công việc., Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Nhận dữ liệu khách hàng mới từ công ty cung cấp tự động trên CRM. (không phải tìm kiếm data)
Liên hệ tư vấn khách hàng về dịch vụ vệ sinh, bảo dưỡng, thay lắp lõi lọc nước cho máy lọc nước hộ gia đình.
Đặt lịch hẹn với khách hàng để kỹ thuật đến thực hiện dịch vụ.
Cập nhật thông tin & chăm sóc, tái bán theo định kỳ( 3-6 tháng).
Báo cáo, cải tiến công việc.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nghiêm túc, trung thực, máu lửa và nhiệt tình trong công việc.
Có định hướng rõ ràng với công việc, ham học, muốn công việc tốt, thu nhập cao và ổn định.
Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói nhiều năng lượng, không nói ngọng, nói lắp.
Không yêu cầu kinh nghiệm

Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DND Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 25 triệu VND
Lương cứng: 5.1 - 6 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DND

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DND

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tàng 1 và 2 Toà nhà HEI Tower, Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

