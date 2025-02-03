Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN UNIWINGS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 50 Triệu

Mức lương 12 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 00 (nghỉ trưa 1 tiếng) Đóng Bảo hiểm theo quy định nhà nước sau 2 tháng thử việc Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động có nhiều cơ hội phát triển. Được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn hàng tuần, hàng tháng. Chế độ phúc lợi hấp dẫn Hưởng đầy đủ quyền lợi của người lao động theo quy định của pháp luật Việt Nam, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 50 Triệu

Tiếp nhận thông tin khách hàng (dữ liệu/số điện thoại) từ bộ phận Marketing, tìm kiếm khách hàng tiềm năng qua thực tế hoặc các kênh social media. (Data có sẵn)

(Data có sẵn)

Gọi điện thoại tư vấn và đặt lịch hẹn gặp gỡ khách hàng để tư vấn trực tiếp về các chương trình du học Úc và các quốc gia khác.

Phối hợp với phòng tuyển sinh để chuẩn bị và xử lý hồ sơ du học cho khách hàng.

Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng trong suốt quá trình làm hồ sơ và sau khi hoàn tất.

Tổ chức và tham gia các chương trình hội thảo, triển lãm du học tại Hà Nội và các tỉnh thành khác.

Xây dựng và mở rộng mối quan hệ với khách hàng là phụ huynh, học sinh.

Với Mức Lương 12 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt, xử lý tình huống, giải quyết vấn đề, ham học hỏi nâng cao tri thức

Có kỹ năng chăm sóc và lắng nghe khách hàng.

Sử dụng thành thạo các kênh mạng xã hội để tìm kiếm và liên lạc với khách hàng tiềm năng.

Năng động, chủ động trong công việc và có khả năng làm việc độc lập cũng như theo nhóm.

Có kỹ năng quản lí tốt và chịu được áp lực công việc.

Có kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực giáo dục (sale/tiếng Anh/ du học) là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN UNIWINGS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 triệu VND - 50 triệu VND

Lương cứng: 6 - 12 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN UNIWINGS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin