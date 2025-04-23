Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina
Ngày đăng tuyển: 23/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/05/2025
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina

Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 3 Phố Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Gọi điện giới thiệu, tư vấn khóa học và lộ trình học tập phù hợp cho khách hàng để chuyển đổi khách hàng thành học viên của Jaxtina.
Duy trì mối quan hệ với khách hàng qua cuộc gọi và tin nhắn để xây dựng lòng tin và giữ chân khách hàng.
Cập nhật thông tin khách hàng và các yêu cầu vào hệ thống CRM, đảm bảo dữ liệu luôn chính xác và đầy đủ.
Phối kết hợp với các bộ phận liên quan để tối ưu hiệu quả kinh doanh
Tiếp nhận và chủ động điều chỉnh đoạn thoại tư vấn để nâng cao khả năng đặt lịch hẹn thành công..
Báo cáo kết quả công việc hàng ngày, số lượng cuộc gọi, số lượng khách hàng tiềm năng và doanh thu đạt được

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bạn đang trong độ tuổi: Từ 23-28 tuổi. Đã tốt nghiệp Cao đẳng hoặc đại học.
Có laptop cá nhân để sử dụng cho công việc.
Có tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm các vị trí: Sales, telesales, tư vấn bán hàng.
Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, không ngọng và không nói tiếng địa phương.
Tận tâm, trách nhiệm, thân thiện và sẵn sàng học hỏi
Yêu thích môi trường giáo dục, định hướng theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh, chăm sóc khách hàng
Sẵn lòng tìm hiểu và yêu thích sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và văn hóa của Jaxtina
Có khả năng lắng nghe, kiên nhẫn
Đặt sự hài lòng của khách hàng và học viên làm trọng tâm trong mọi công việc.
Luôn giữ tinh thần làm việc cởi mở, sẵn sàng đối mặt với thử thách và chinh phục mục tiêu

Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh: Lương cứng từ 7-10M+ Hoa hồng hấp dẫn + thưởng nóng khi đạt KPI, thưởng best Seller.
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 - 20 triệu VND
Thu nhập tính theo tỷ lệ đạt KPI
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Data nóng, được cung cấp 100%, không cần tìm kiếm khách hàng.
Được trang bị tai nghe, Omicall để làm việc.
Được tham gia các chế độ Bảo hiểm theo quy định và hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi (Hiếu hỉ, sinh nhật…).
Hệ thống đang mở rộng mạnh mẽ, tạo cơ hội thăng tiến, học hỏi và phát triển liên tục.
Được tham gia các chương trình đào tạo quản lý chuyên sâu để phát triển bản thân.
Đội ngũ trẻ trung, nhiệt huyết, hỗ trợ hết mình và cùng nhau chinh phục mục tiêu.
Mọi đóng góp của bạn đều được công nhận và ghi nhận xứng đáng.
Làm việc trong tổ chức giáo dục với Sứ mệnh giúp người Việt làm chủ tiếng Anh, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia song ngữ và nâng cao vị thế trên toàn cầu.
Được đào tạo phương pháp luận văn hóa dịch vụ khách hàng từ chương trình của chuyên gia dịch vụ hàng đầu như Ron Kaufman.
Môi trường giúp bạn bứt phá giới hạn, trở thành nhà lãnh đạo dịch vụ xuất sắc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở chính - Head Office tại toà Westa, ngõ 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

