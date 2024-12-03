Tuyển Nhân viên kinh doanh Blue Sun Hotel làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Blue Sun Hotel làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 20 Triệu

Blue Sun Hotel
Ngày đăng tuyển: 03/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/01/2025
Blue Sun Hotel

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Blue Sun Hotel

Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- 230 Võ Nguyên Giáp, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Quận Sơn Trà

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

- Tìm kiếm thông tin khách hàng qua nhiều kênh khác nhau để xây dựng hệ thống khách hàng tiềm năng.
- Chủ động liên hệ với khách hàng tiềm năng trong danh sách tự tìm kiếm hoặc từ hệ thống dữ liệu của công ty để giới thiệu các sản phẩm dịch vụ, chương trình ưu đãi.
- Kịp thời hỗ trợ, giải đáp các yêu cầu, phàn nàn từ khách hàng.
- Theo dõi thời gian kết thúc hợp đồng để thuyết phục khách tái ký hợp đồng
- Chủ động gửi các thông tin ưu đãi, khuyến mãi cho khách hàng cũ để thuyết phục họ mua mới sản phẩm dịch vụ của công ty.
- Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học, ưu tiên tốt nghiệp ngành nghề du lịch, khách sạn.
- Có tính tổ chức, linh hoạt, có tinh thần trách nhiệm cao.
- Ngoại hình ưu nhìn
- Tiếng anh : Khá
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sale TA trong khách sạn 4 sao, biết sử dụng phần mềm smile

Tại Blue Sun Hotel Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Từ 8 triệu – 10tr
- Chế độ BHXH, BHYT và BHTN
- Ăn ca theo quy định của khách sạn.
- Mức lương: trả theo đúng năng lực.
- Thưởng doanh thu hàng tháng
- Thưởng và các chế độ phúc lợi tốt
- Môi trường làm việc thân thiện, được học tập và tham gia các khóa huấn luyên của khách sạn, cơ hội thăng tiến.
- Teambuilding
- Lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Blue Sun Hotel

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Blue Sun Hotel

Blue Sun Hotel

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 230 Võ Nguyên Giáp, Quận Sơn Trà, Thành Phố Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

