Tuyển Nhân viên kinh doanh Blue Sun Hotel làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - 230 Võ Nguyên Giáp, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Quận Sơn Trà

- Tìm kiếm thông tin khách hàng qua nhiều kênh khác nhau để xây dựng hệ thống khách hàng tiềm năng.

- Chủ động liên hệ với khách hàng tiềm năng trong danh sách tự tìm kiếm hoặc từ hệ thống dữ liệu của công ty để giới thiệu các sản phẩm dịch vụ, chương trình ưu đãi.

- Kịp thời hỗ trợ, giải đáp các yêu cầu, phàn nàn từ khách hàng.

- Theo dõi thời gian kết thúc hợp đồng để thuyết phục khách tái ký hợp đồng

- Chủ động gửi các thông tin ưu đãi, khuyến mãi cho khách hàng cũ để thuyết phục họ mua mới sản phẩm dịch vụ của công ty.

- Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học, ưu tiên tốt nghiệp ngành nghề du lịch, khách sạn.

- Có tính tổ chức, linh hoạt, có tinh thần trách nhiệm cao.

- Ngoại hình ưu nhìn

- Tiếng anh : Khá

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sale TA trong khách sạn 4 sao, biết sử dụng phần mềm smile

- Mức lương: Từ 8 triệu – 10tr

- Chế độ BHXH, BHYT và BHTN

- Ăn ca theo quy định của khách sạn.

- Mức lương: trả theo đúng năng lực.

- Thưởng doanh thu hàng tháng

- Thưởng và các chế độ phúc lợi tốt

- Môi trường làm việc thân thiện, được học tập và tham gia các khóa huấn luyên của khách sạn, cơ hội thăng tiến.

- Teambuilding

- Lương tháng 13

