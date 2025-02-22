Tuyển Nhân viên kinh doanh Siêu Tốc Marketing làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Siêu Tốc Marketing
- Hồ Chí Minh: Tháng, quý, năm Thưởng lễ, thưởng Tết, sinh nhật. Được công ty tài trợ du lịch dài ngày định kỳ / năm Được Chuyên Gia Marketing Võ Tuấn Hải trực tiếp hướng dẫn, được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng sales cũng như kiến thức marketing Ký hợp đồng lao động và hưởng các quyền lợi theo đúng luật lao động (đóng BHXH, BHYT, BHTN...), Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 40 Triệu
SIÊU TỐC MARKETING
Phòng Marketing Ma Trận Bao Vây
Coaching Chiến Lược Marketing Theo Mô Hình MA TRẬN BAO VÂY
Tư Vấn Chiến Lược Marketing
Các Dịch Vụ Chạy Quảng Cáo Như: Facebook Ads, Tiktok Ads, Google Ads, Zalo Ads, Youtube Ads, Cốc Cốc Ads
Thiết kế Website chuẩn Ma Trận Bao Vây
Dịch Vụ Chăm Sóc Website và Fanpage
Phụ trách doanh số cá nhân, doanh số phòng ban
Báo cáo công việc với trưởng phòng kinh doanh
Update mọi hoạt động trên CRM theo quy định công ty
Lưu ý:
Bộ phận Sale Inbound: 100% data do công ty cung cấp.
Bộ phận Sale Outbound: 10% data do công ty cung cấp, 90% data sale tự tìm.
Với Mức Lương 7 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có hiểu biết cơ bản về marketing online: Google Ads, Facebook Ads, Youtube Ads, Website,... là một lợi thế
Có khả năng xử lý tình huống và giao tiếp tốt
Ưu tiên ứng viên đã từng làm nhân viên kinh doanh cho các Agency Digital Marketing
Giới tính: Nam/Nữ
Độ tuổi: 21 đến 35
Tốt nghiệp trung cấp trở lên tất cả các chuyên ngành
Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các chuyên ngành: Marketing, digital marketing, quản trị kinh doanh,....
Yêu thích làm nhân viên kinh doanh, thích thử thách và ham học hỏi
Bắt buộc có Laptop. Biết tin học văn phòng.
Tại Siêu Tốc Marketing Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Siêu Tốc Marketing
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
