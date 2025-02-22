Tuyển Nhân viên kinh doanh Siêu Tốc Marketing làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 40 Triệu

Mức lương 7 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tháng, quý, năm Thưởng lễ, thưởng Tết, sinh nhật. Được công ty tài trợ du lịch dài ngày định kỳ / năm Được Chuyên Gia Marketing Võ Tuấn Hải trực tiếp hướng dẫn, được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng sales cũng như kiến thức marketing Ký hợp đồng lao động và hưởng các quyền lợi theo đúng luật lao động (đóng BHXH, BHYT, BHTN...), Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 40 Triệu

SIÊU TỐC MARKETING

Phòng Marketing Ma Trận Bao Vây

Coaching Chiến Lược Marketing Theo Mô Hình MA TRẬN BAO VÂY

Tư Vấn Chiến Lược Marketing

Các Dịch Vụ Chạy Quảng Cáo Như: Facebook Ads, Tiktok Ads, Google Ads, Zalo Ads, Youtube Ads, Cốc Cốc Ads

Thiết kế Website chuẩn Ma Trận Bao Vây

Dịch Vụ Chăm Sóc Website và Fanpage

Phụ trách doanh số cá nhân, doanh số phòng ban

Báo cáo công việc với trưởng phòng kinh doanh

Update mọi hoạt động trên CRM theo quy định công ty

Lưu ý:

Bộ phận Sale Inbound: 100% data do công ty cung cấp.

Bộ phận Sale Outbound: 10% data do công ty cung cấp, 90% data sale tự tìm

Với Mức Lương 7 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã từng làm nhân viên kinh doanh tối thiểu 6 tháng

Có hiểu biết cơ bản về marketing online: Google Ads, Facebook Ads, Youtube Ads, Website,... là một lợi thế

Có khả năng xử lý tình huống và giao tiếp tốt

Ưu tiên ứng viên đã từng làm nhân viên kinh doanh cho các Agency Digital Marketing

Giới tính: Nam/Nữ

Độ tuổi: 21 đến 35

Tốt nghiệp trung cấp trở lên tất cả các chuyên ngành

Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các chuyên ngành: Marketing, digital marketing, quản trị kinh doanh,....

Yêu thích làm nhân viên kinh doanh, thích thử thách và ham học hỏi

Bắt buộc có Laptop. Biết tin học văn phòng.

Tại Siêu Tốc Marketing Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 - 40 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Siêu Tốc Marketing

