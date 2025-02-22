Tuyển Nhân viên kinh doanh Siêu Tốc Marketing làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 40 Triệu

Siêu Tốc Marketing
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Siêu Tốc Marketing

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Siêu Tốc Marketing

Mức lương
7 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tháng, quý, năm Thưởng lễ, thưởng Tết, sinh nhật. Được công ty tài trợ du lịch dài ngày định kỳ / năm Được Chuyên Gia Marketing Võ Tuấn Hải trực tiếp hướng dẫn, được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng sales cũng như kiến thức marketing Ký hợp đồng lao động và hưởng các quyền lợi theo đúng luật lao động (đóng BHXH, BHYT, BHTN...), Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 40 Triệu

SIÊU TỐC MARKETING
Phòng Marketing Ma Trận Bao Vây
Coaching Chiến Lược Marketing Theo Mô Hình MA TRẬN BAO VÂY
Tư Vấn Chiến Lược Marketing
Các Dịch Vụ Chạy Quảng Cáo Như: Facebook Ads, Tiktok Ads, Google Ads, Zalo Ads, Youtube Ads, Cốc Cốc Ads
Thiết kế Website chuẩn Ma Trận Bao Vây
Dịch Vụ Chăm Sóc Website và Fanpage
Phụ trách doanh số cá nhân, doanh số phòng ban
Báo cáo công việc với trưởng phòng kinh doanh
Update mọi hoạt động trên CRM theo quy định công ty
Lưu ý:
Bộ phận Sale Inbound: 100% data do công ty cung cấp.
Bộ phận Sale Outbound: 10% data do công ty cung cấp, 90% data sale tự tìm

Với Mức Lương 7 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã từng làm nhân viên kinh doanh tối thiểu 6 tháng
Có hiểu biết cơ bản về marketing online: Google Ads, Facebook Ads, Youtube Ads, Website,... là một lợi thế
Có khả năng xử lý tình huống và giao tiếp tốt
Ưu tiên ứng viên đã từng làm nhân viên kinh doanh cho các Agency Digital Marketing
Giới tính: Nam/Nữ
Độ tuổi: 21 đến 35
Tốt nghiệp trung cấp trở lên tất cả các chuyên ngành
Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các chuyên ngành: Marketing, digital marketing, quản trị kinh doanh,....
Yêu thích làm nhân viên kinh doanh, thích thử thách và ham học hỏi
Bắt buộc có Laptop. Biết tin học văn phòng.

Tại Siêu Tốc Marketing Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 - 40 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Siêu Tốc Marketing

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 399B Trường Chinh, Phường 14, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 700000

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

