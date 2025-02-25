Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SƠN ĐẠI THIÊN LỘC làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: – Thu nhập = lương cơ bản (7.000.000 đồng) + hoa hồng doanh số + các khoản thưởng. – Thời gian làm việc linh động, không gò bó. – Chế độ bảo hiểm, đãi ngộ của người Lao động đúng theo Luật Lao động quy định. – Tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và bán hàng chuyên nghiệp. – Có cơ hội thăng tiến cao., Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

– Tư vấn sản phẩm cho Khách hàng.

– Xây dựng quan hệ tư vấn thiết kế, nhà thầu, chủ nhà, đưa sản phẩm sơn vào công trình.

– Đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu doanh số tháng, quý và năm.

– Theo dõi và đốc thúc công nợ Khách hàng.

– Giao dịch, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng .

– Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Cấp quản lý

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Ưu tiên kinh nghiệm làm nhân viên kinh doanh trong ngành VLXD, trang trí nội thất.

– Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, sẵn sàng đón nhận thử thách, có khát vọng làm việc với thu nhập cao.

– Có kĩ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm tốt, tác phong làm việc chuyên nghiệp, sức khỏe tốt.

– Có mong muốn gắn bó lâu dài với Công ty.

– Nhanh nhẹn, trung thực, tính kỷ luật cao, có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

– Ưu tiên người có hộ khẩu thường trú tại địa phương nơi làm việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SƠN ĐẠI THIÊN LỘC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 - 8 triệu VND

Lương cứng: Từ 7 triệu VND trở lên

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SƠN ĐẠI THIÊN LỘC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin