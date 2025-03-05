Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 90 Đường số 6, Cityland Park Hills, P.10, Q.Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

- Làm việc trực tiếp tại các siêu thị được phân công để chăm sóc, trưng bày và tư vấn bán hàng.
- Am hiểu về sản phẩm, dịch vụ của Công ty, liên tục cập nhật chính sách sản phẩm, CTKM của công tyđể truyền đạt thông tin đến khách hàng.
- Am hiểu về sản phẩm, dịch vụ của Công ty, liên tục cập nhật chính sách sản phẩm, CTKM của công ty
để truyền đạt thông tin đến khách hàng.
- Tham gia các hoạt động đào tạo PG part time, hướng dẫn làm việc.
- Giải đáp thắc mắc của khách hàng về các thông tin liên quan đến sản phẩm (thông tin về giá cả, cách sửdụng, chế độ bảo hành, chống chỉ định,...
- Giải đáp thắc mắc của khách hàng về các thông tin liên quan đến sản phẩm (thông tin về giá cả, cách sử
dụng, chế độ bảo hành, chống chỉ định,...
- Theo dõi bán hàng, hàng tồn của từng siêu thị. Cập nhật, điều phối các mã hàng bán nhanh, bán chậm vàxuất trả các mã hàng bỏ mẫu. Tìm hiểu nguyên nhân tăng – giảm.
- Theo dõi bán hàng, hàng tồn của từng siêu thị. Cập nhật, điều phối các mã hàng bán nhanh, bán chậm và
xuất trả các mã hàng bỏ mẫu. Tìm hiểu nguyên nhân tăng – giảm.
- Phản hồi kịp thời với công ty về tình trạng hàng hóa của siêu thị (hàng cận date, rách hỏng,...)
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm 1-2 năm vận hành kênh MT
- Năng động trong công việc, chịu khó, siêng năng
- Khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng đàm phán, thuyết phục khách hàng
- Có laptop cá nhân
- Yêu thích Mỹ phẩm, làm đẹp

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản 7tr-8tr + Phụ cấp + % hoa hồng + Thưởng.
Mức lương vẫn có thể thỏa thuận cao hơn theo năng lực của ứng viên và trong buổi phỏng vấn
- Xét thưởng theo tháng / quý / năm (dựa vào năng lực và kết quả công việc).
- Được hưởng nhiều chế phúc lợi và đãi ngộ khác của cty: nghỉ lễ, tết, du lịch… và nhiều chế độ phúc lợi hấp dẫn khác (quà Sinh nhật, lễ tết, đào tạo, teambuilding, tiệc tùng, các sự kiện như 8/3, Trung thu, 20/11…).
- Được tham gia BHXH, BHYT... theo quy định của cty
- Mở rộng mối quan hệ với các chủ doanh nghiệp, chuyên gia trong lĩnh vực mỹ phẩm
- Phát triển kỹ năng và các hoạt động chiến lược tăng sale cho hệ thống phân phối
- Tự tin tổ chức và điều phối các sự kiện với các đối tác
- Được đào tạo kiến thức ngành mỹ phẩm, sản phẩm dưỡng da top 1 tại thị trường Nhật, kỹ năng làm việc,tiếp cận với đối tác phân phối
- Thời gian làm việc: làm giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng 8h-12h, chiều 13h30 - 17h30), Thứ 7,Chủ Nhật nghỉ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE

CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: LK9-2, Khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nộihr

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

