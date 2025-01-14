Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bao Bì Thủ Đô làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Bao Bì Thủ Đô
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- KCN Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội., Huyện Mê Linh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
:
Tiếp nhận đơn hàng, xử lý đơn hàng.
Khai báo Hải quan.
Theo dõi quá trình sản xuất hàng.
Kiểm soát giao hàng.
Theo dõi quá trình thanh toán.
Tiếp nhận và xử lý phản hồi khiếu nại.
Thống kê dữ liệu bán hàng.
Thực hiện các công việc khác có liên quan.
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
:
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh, xuất nhập khẩu.
Giao tiếp tốt tiếng Anh, tiếng Trung (hoăc cả 2 là một lợi thế).
Có từ 02 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí Sales Admin trong các công ty sản xuất, ưu tiên người có kinh nghiệm trong các ngành sản xuất OEM đặc biệt trong ngành bao bì.
Có sức khỏe tốt, tuổi từ 24 - 30 tuổi, nhanh nhẹn, trung thực, hoạt bát, nhiệt tình trong công việc, mong muốn gắn bó làm việc lâu dài với Công ty.
Kỹ năng giao tiếp, quản lý thời gian tốt.
Thái độ cầu tiến và ham học hỏi. Cẩn thận, tỉ mỉ. Có mục tiêu làm việc rõ ràng.
Tại Công Ty Cổ Phần Bao Bì Thủ Đô Thì Được Hưởng Những Gì
:
Thưởng các ngày lễ, Tết, tháng lương thứ 13.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có cơ hội thăng tiến.
Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Được đóng đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định nhà nước.
Có xe đưa đón từ nội thành Hà Nội.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Bao Bì Thủ Đô
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
