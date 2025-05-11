Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) Pro Company làm việc tại Nghệ An thu nhập 9 - 35 Triệu

Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) Pro Company làm việc tại Nghệ An thu nhập 9 - 35 Triệu

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) Pro Company
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/06/2025
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) Pro Company

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) Pro Company

Mức lương
9 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: TP Thanh Hoá, Huyện Diễn Châu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 35 Triệu

- Làm việc tại các chi nhánh của Ngân hàng VPBank
- Xây dựng mối quan hệ và phối hợp với Nhân viên Ngân hàng để tiếp cận nguồn Khách hàng từ Ngân Hàng Đối tác của AIA, tư vấn và giới thiệu các giải pháp tài chính và chương trình Bảo hiểm phù hợp đến Khách hàng.
- Xây dựng mối quan hệ với Khách hàng, hỗ trợ, hướng dẫn và chăm sóc Khách hàng chu đáo. Thực hiện các yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm, đóng phí tái tục, bán thêm, bán chéo
- Ghi nhận thông tin Khách hàng tiềm năng trên hệ thống, theo dõi, cập nhật tiến độ tư vấn và chăm sóc khách hàng cho Quản lý trực tiếp và chi nhánh ngân hàng.
- Phối hợp với Quản lý trực tiếp lên ý tưởng và tham gia xây dựng kế hoạch kinh doanh theo từng giai đoạn.
- Theo sát kế hoạch kinh doanh theo tiến độ tuần, tháng, quý và báo cáo cho Quản lý và RM.
- Cập nhật các thông tin mới về sản phẩm, quy trình, chương trình Thi đua, khuyến mại để phối hợp với Nhân viên Ngân hàng để cùng phục vụ Khách hàng.
- Tham gia đầy đủ các chương trình đào tạo của Công ty để nâng cao kiến thức và kỹ năng.
ĐỊA ĐIỂM & THỜI GIAN LÀM VIỆC
- Địa điểm: Ứng viên được phân bổ tại các chi nhánh hoặc phòng giao dịch phù hợp với nơi ở của ứng viên.
- Thời gian: 8AM – 5PM, Thứ 2 – Thứ 6

Với Mức Lương 9 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học trở lên
- Ưu tiên các bạn ứng viên trẻ, mới ra trường có mong muốn học hỏi trong ngành Tài chính - Ngân hàng, Bảo hiểm,...
- Từ 22 tuổi đến 35 tuổi

Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI ỨNG VIÊN:
Lương căn bản cạnh tranh 8,500,000 - 12,500,000 + Thưởng tháng/quý/năm trên doanh số không ràng điều kiện
Môi trường làm việc chuyên nghiệp tại Ngân hàng.
Được tham dự các khóa đào tạo nghiệp vụ hàng năm.
Chính sách lương/thưởng, lộ trình đào tạo lên vị trí Quản lý cấp cao.
Vinh danh thành tích hàng tháng, quý, năm.
Thẻ Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe
Được trang bị iPad phục vụ trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) Pro Company

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Petronas lầu 8, 235 Nguyễn Văn Cừ, p.Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

