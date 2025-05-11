Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần thang máy Miền Trung làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 15 - 30 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần thang máy Miền Trung làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 15 - 30 Triệu

Công ty cổ phần thang máy Miền Trung
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/06/2025
Công ty cổ phần thang máy Miền Trung

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần thang máy Miền Trung

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa: E 13 LK 09 Cao Sơn Phường An Hưng, TP Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Tìm kiếm, thu thập thông tin công trình, dự án xây dựng có thang máy.
- Tư vấn, giải đáp thắc mắc cho khách hàng về dịch vụ cung cấp và lắp đặt thang máy.
- Lập kế hoạch bán hàng theo mục tiêu của Công Ty
- Đóng góp ý tưởng kinh doanh cho phòng kinh doanh.
- Thực hiện báo giá, hợp đồng, chăm sóc khách hàng trước, trong và sau khi mua hàng

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nhanh nhẹn chịu khó
- Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học chuyên nghành liên quan
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh thị trường

Tại Công ty cổ phần thang máy Miền Trung Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng (5.000.000 Vnđ-15.000.000 Vnđ)
- Hoa hồng + Thưởng Không giới hạn, từ 25.000.000 trở lên dựa trên công thức 4% doanh thu sản phẩm với trung bình 1 sản phẩm từ 400 triệu.
- Được bảo hộ sản phẩm, không đối thủ.
- Được đàm phán lợi nhuận với nhân sự đã có kinh nghiệm.
- Sau khi kết thúc 2 tháng thử việc được kí hợp đồng lao động
- Tham gia đầy đủ đóng BHXH theo quy định của nhà nước
- Lương thưởng tháng 13, thưởng các dịp Lễ, Tết, tổ chức sinh nhật và các chế độ khác dành cho nhân viên
- 6 - 12 tháng xét duyệt tăng lương một lần
- Tham gia các lớp đào tạo bán hàng nội bộ, bên ngoài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thang máy Miền Trung

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần thang máy Miền Trung

Công ty cổ phần thang máy Miền Trung

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 775 Nguyễn Trãi, P Phú Sơn Tp Thanh Hoá.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

