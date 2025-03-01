Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Nguyễn Việt Tiên làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 8 - 17 Triệu

Công ty CP Nguyễn Việt Tiên
Ngày đăng tuyển: 01/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
Công ty CP Nguyễn Việt Tiên

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty CP Nguyễn Việt Tiên

Mức lương
8 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Khánh Hòa: BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Quà sinh nhật, Thưởng Tết, Quà tết,...

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 17 Triệu

Chịu trách nhiệm kinh doanh khu vực Nha Trang.
Khảo sát khu vực được phân bổ.
Trao đổi và hỗ trợ khách hàng, giới thiệu sản phẩm răng sứ thẩm mỹ.
Theo dõi, chịu trách nhiệm các vấn đề về đơn hàng.
Tư vấn, giới thiệu các chương trình của công ty đến với nha khoa/bệnh viện.
Lập kế hoạch kinh doanh và thực hiện để phát triển doanh số khu vực.
Lập báo cáo kinh doanh khu vực.

Với Mức Lương 8 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm kinh doanh, bán hàng, phát triển thị trường là một lợi thế.
Nhanh nhẹn, tháo vát, không ngại đi thị trường
Kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề.

Tại Công ty CP Nguyễn Việt Tiên Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 17 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Nguyễn Việt Tiên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Nguyễn Việt Tiên

Công ty CP Nguyễn Việt Tiên

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 118/33A Huỳnh Thiện Lộc , Phường Hoà Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

