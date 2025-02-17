Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 17 Triệu

Mức lương 8 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 24C Phan Đăng Lưu, phường 6, Quận Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Đại diện HD SAISON trao đổi với khách hàng trong việc tư vấn, hỗ trợ, chia sẻ các chương trình ưu đãi về sản phẩm cho vay tiền mặt

- Trực tiếp thực hiện các cuộc gọi để làm rõ thắc mắc, xử lý khiếu nại về dịch vụ cho vay tiền mặt của khách hàng

- Quản lý, tổng hợp hồ sơ khách hàng và bàn giao cho các Phòng ban nghiệp vụ để thực hiện giải ngân

- Cập nhật dữ liệu công việc và thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của cấp quản lý

Yêu Cầu Công Việc

1. Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên.

2. Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán hàng, kinh doanh, marketing, tiếp thị, chăm sóc khách hàng; (sẽ được ưu tiên).

3. Kỹ năng:

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt;

Có kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc;

Có kỹ năng giải quyết vấn đề;

Có khả năng làm việc dưới áp lực cao;

Tác phong tự tin, chuyên nghiệp, ngoại hình khá.

4. Yêu cầu khác: Sử dụng được Tin học văn phòng.

Tại Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 100% lương;

Ký hợp đồng lao động chính thức;

Cam kết lương tháng 13, thưởng, phụ cấp theo từng vị trí;

16 ngày phép năm;

Chương trình Chăm sóc sức khỏe định kỳ;

Ghi nhận, đánh giá thành tích thường xuyên và thưởng theo năng lực;

Thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON

