Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ HỆ VÀNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 17 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ HỆ VÀNG VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 05/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ HỆ VÀNG VIỆT NAM

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Mức lương
8 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: KĐT Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 8 - 17 Triệu

Thực hiện tuyển sinh, giới thiệu và tư vấn phụ huynh các sản phẩm giáo dục và thực hiện các hoạt động bán hàng (tư vấn telesales và tư vấn trực tiếp).
Giới thiệu công ty, nắm bắt nhu cầu của khách hàng, tư vấn và nhận thông tin học sinh
Tìm kiếm và tư vấn khách hàng tiềm năng
Sắp xếp các chương trình trải nghiệm học thử tại trung tâm
Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau khóa học
Trả lời phản hồi khách hàng
Các nhiệm vụ quản trị khác do quản lý yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng trực tiếp và qua điện thoại
Có kinh nghiệm tư vấn và dịch vụ khách hàng là một lợi thế
Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm
Giọng Hà Nội.
Có khả năng Tiếng Anh là một lợi thế
Tốt nghiệp đại học / cao đẳng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ HỆ VÀNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh lên đến 15 triệu/tháng.
Ký hợp đồng chính thức sau thời gian thử việc và được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định (BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước, bảo hiêm Sức khỏe cao cấp)
Lương tháng 13
Các khóa học tiếng Anh giảm giá cho gia đình
Được huấn luyện, đào tạo. Cơ hội thăng tiến nội bộ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ HỆ VÀNG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ HỆ VÀNG VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ HỆ VÀNG VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: SH0101&SH0201 Park 10 Premium Times City

