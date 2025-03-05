Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÁI MÉP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 18 Triệu

Mức lương 8 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 106 - 108 Bùi Đình Túy, Phường 12,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 18 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực thực phẩm kênh bán sỉ: nhà hàng, khách sạn, quán ăn,….

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.

Thực hiện các hoạt động chào sản phẩm, bán hàng, tư vấn sản phẩm và giải đáp thắc mắc của khách hàng.

Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.

Theo dõi và quản lý đơn hàng, đảm bảo giao hàng đúng tiến độ và chất lượng.

Thu thập thông tin thị trường, phân tích nhu cầu khách hàng và đề xuất kế hoạch kinh doanh.

Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho quản lý.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm (thịt là lợi thế), bán sỉ, Horeca

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề hiệu quả.

Trung thực, năng động, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÁI MÉP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 7 - 15 triệu + thưởng KPI

Không quy định chấm công, sắp xếp thời gian linh hoạt đi thị trường

Đầy đủ chế độ BHXH theo quy định

Chế độ nghỉ phép năm, nghỉ lễ, tết theo quy định.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÁI MÉP

