Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TÔN AN THÁI làm việc tại Bình Phước thu nhập 8 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TÔN AN THÁI
Mức lương
8 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Phước:
- QL13, KP3, P. Hưng Long,Bình Phước
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 30 Triệu
- Bán hàng, chủ động tìm kiếm, khai thác và thu thập nguồn khách hàng tiềm năng được phân công.
- Nghiên cứu, phân tích thị trường, đối thủ và các sản phẩm phụ trách.
- Chăm sóc, duy trì mối quan hệ trước và sau bán hàng.
- Tương tác với bộ phận sản xuất về tình hình thực hiện đơn hàng.
- Theo dõi, đối chiếu, thu hồi công nợ.
- Đi công tác tỉnh khi có yêu cầu.
- Lập kế hoạch công việc và báo cáo định kỳ.
Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/nữ từ 22 - 30 tuổi.
- Ngoại hình ưa nhìn, sức khỏe tốt.
- Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm.
- Đam mê phục vụ khách hàng.
- Năng động, giao tiếp, đàm phán tốt.
- Có tư duy logic, nhạy bén với con số.
- Chính trực, có trách nhiệm, có khả năng làm việc nhóm.
- Chủ động trong công việc, ham học hỏi, cầu tiến, có tư duy giải quyết vấn đề.
- Có kỹ năng sử dụng tin học văn phòng cơ bản.
- Có kiến thức ngành thép và xây dựng là lợi thế.
- Ưu tiên ứng viên giao tiếp tốt tiếng anh/hoa.
- Ngoại hình ưa nhìn, sức khỏe tốt.
- Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm.
- Đam mê phục vụ khách hàng.
- Năng động, giao tiếp, đàm phán tốt.
- Có tư duy logic, nhạy bén với con số.
- Chính trực, có trách nhiệm, có khả năng làm việc nhóm.
- Chủ động trong công việc, ham học hỏi, cầu tiến, có tư duy giải quyết vấn đề.
- Có kỹ năng sử dụng tin học văn phòng cơ bản.
- Có kiến thức ngành thép và xây dựng là lợi thế.
- Ưu tiên ứng viên giao tiếp tốt tiếng anh/hoa.
Tại CÔNG TY TNHH TÔN AN THÁI Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập từ: 8.000.000 - 30.000.000.
- Thưởng: Theo kết quả công việc, KQKD của công ty, Lương T13, Lễ Tết theo quy định.
- Phụ cấp cơm trưa, điện thoại.
- Tham gia bảo hiểm theo quy định.
- Được đào tạo nội bộ và cử đi học nâng cao năng lực.
- Du lịch hàng năm cùng công ty.
- Thưởng: Theo kết quả công việc, KQKD của công ty, Lương T13, Lễ Tết theo quy định.
- Phụ cấp cơm trưa, điện thoại.
- Tham gia bảo hiểm theo quy định.
- Được đào tạo nội bộ và cử đi học nâng cao năng lực.
- Du lịch hàng năm cùng công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TÔN AN THÁI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI