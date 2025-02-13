Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MÁY DU YANG làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 20 Triệu

Bạn là người đam mê kinh doanh, nhiệt huyết và luôn sẵn sàng chinh phục những thử thách mới? Bạn có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng hoặc có khả năng giao tiếp tiếng Trung lưu loát? Hãy gia nhập đội ngũ kinh doanh năng động của chúng tôi và cùng nhau tạo nên những thành công đột phá!

* Về Chúng Tôi:

Công Ty Thiết Bị Máy CNC Duyang là công ty chuyên kinh doanh các thiết bị máy công cụ CNC.

* Mô Tả Công Việc:

• Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng thông qua các kênh khác nhau (ví dụ: mạng xã hội, hội chợ, sự kiện, danh bạ khách hàng).

• Tư vấn và giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty đến khách hàng.

• Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng.

• Đàm phán, thương lượng và chốt hợp đồng.

• Theo dõi và chăm sóc khách hàng sau bán hàng.

• Báo cáo kết quả kinh doanh theo định kỳ.