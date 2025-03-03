Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THÁI BÌNH DƯƠNG làm việc tại Ninh Bình thu nhập 9 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THÁI BÌNH DƯƠNG
Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Ninh Bình: Tham gia đầy đủ quyền lợi về BHXH, BHYT, Bảo hiểm 24 giờ, nghỉ phép hàng năm. Du lịch hàng năm, làm việc trong môi trường thân thiện, cơ hội phát triển cao. Mức lương theo thỏa thuận., Thành phố Ninh Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
+ Thực hiện các công việc khác do trưởng bộ phận yêu cầu
+ (Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn trực tiếp)
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, nữ tuổi từ 22 trở lên, ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp Tiếng Trung/Tiếng Anh/hoặc Tiếng Hàn.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh bán hàng.
Sử dụng thành thạo máy tính văn phòng và các phần mềm hỗ trợ liên quan.
Tại CÔNG TY TNHH THÁI BÌNH DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 9 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THÁI BÌNH DƯƠNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
