Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Yakult Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 19 Triệu

Công Ty TNHH Yakult Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 22/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/06/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Yakult Việt Nam

Mức lương
9 - 19 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 4, Lô 2, Khu công nghiệp Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Tp. Hà Nội, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 19 Triệu

- Thực hiện tìm kiếm,liên hệ giao dịch, thương lượng và khai thác khách hàng.
- Thực hiện các hoạt động sampling, Seminar, bán hàng.
- Giới thiệu sản phẩm, tham gia hoạt động quảng bá sản phẩm.

Với Mức Lương 9 - 19 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không giới hạn độ tuổi.
- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học.
- Ngoại ngữ: không.
- Thành thạo vi tính văn phòng.
- Có kinh nghiệm 1 năm ở vị trí tương đương.
- Có sức khỏe tốt, năng động, hoạt bát, giao tiếp tốt.
- Không có hình xăm trên người, có bằng lái xe máy (ưu tiên có bằng ô tô).

Tại Công Ty TNHH Yakult Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

* Thời gian thử việc: 2 tháng
* Tổng thu nhập (gross): 10 triệu ~ 19 triệu đồng/tháng.
- Trong đó, tổng thu nhập bao gồm lương cơ bản, phụ cấp, thưởng doanh số/ mục tiêu, chi phí đi công tác, khoản tiền đóng BHXH theo luật.
- Mức lương trong thời gian thử việc: bằng 100% lương net
* Chế độ phúc lợi:
- Tăng lương hằng năm.
- Thưởng: 2 lần/năm
- Thưởng thâm niên
- Tham quan nghỉ mát hằng năm.
- Phép năm theo Luật Lao động
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
- Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
- Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, đúng qui định pháp luật.
- Được nghỉ các ngày chủ nhật và 2 ngày bất kỳ trong tháng.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có tính học hỏi cao.
* Điều kiện làm việc:
- Thời gian làm việc: 08:00 – 17:30 (nghỉ trưa 1,5 giờ)
* Nơi làm việc : Khu Đồng Dưa, Ngô Thì Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Yakult Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Yakult Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

