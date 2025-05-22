Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Yakult Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 19 Triệu

Mức lương 9 - 19 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 4, Lô 2, Khu công nghiệp Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Tp. Hà Nội, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 19 Triệu

- Thực hiện tìm kiếm,liên hệ giao dịch, thương lượng và khai thác khách hàng.

- Thực hiện các hoạt động sampling, Seminar, bán hàng.

- Giới thiệu sản phẩm, tham gia hoạt động quảng bá sản phẩm.

Với Mức Lương 9 - 19 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không giới hạn độ tuổi.

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học.

- Ngoại ngữ: không.

- Thành thạo vi tính văn phòng.

- Có kinh nghiệm 1 năm ở vị trí tương đương.

- Có sức khỏe tốt, năng động, hoạt bát, giao tiếp tốt.

- Không có hình xăm trên người, có bằng lái xe máy (ưu tiên có bằng ô tô).

Tại Công Ty TNHH Yakult Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

* Thời gian thử việc: 2 tháng

* Tổng thu nhập (gross): 10 triệu ~ 19 triệu đồng/tháng.

- Trong đó, tổng thu nhập bao gồm lương cơ bản, phụ cấp, thưởng doanh số/ mục tiêu, chi phí đi công tác, khoản tiền đóng BHXH theo luật.

- Mức lương trong thời gian thử việc: bằng 100% lương net

* Chế độ phúc lợi:

- Tăng lương hằng năm.

- Thưởng: 2 lần/năm

- Thưởng thâm niên

- Tham quan nghỉ mát hằng năm.

- Phép năm theo Luật Lao động

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

- Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.

- Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, đúng qui định pháp luật.

- Được nghỉ các ngày chủ nhật và 2 ngày bất kỳ trong tháng.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có tính học hỏi cao.

* Điều kiện làm việc:

- Thời gian làm việc: 08:00 – 17:30 (nghỉ trưa 1,5 giờ)

* Nơi làm việc : Khu Đồng Dưa, Ngô Thì Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Yakult Việt Nam

