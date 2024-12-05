Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH VUA AN TOÀN làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - |,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Nhận data có sẵn để chăm sóc & tư vấn về sản phẩm dịch vụ khóa học pha chế mở quán.

- Tìm kiếm khách có nhu cầu học pha chế, mở quán... trên các nền tảng mà công ty cung cấp & hướng dẫn

- Tư vấn khách hàng về các sản phẩm dịch vụ của công ty: các khoá học, dịch vụ setup quán, sản phẩm nguyên liệu máy móc pha chế cho quán.

- Thu thập đánh giá khách hàng, báo cáo cấp trên.

- Trả lời tin nhắn của khách trên fanpages, zalo, gmail....

- Đăng bài chăm sóc trang facebook, zalo, tiktok....

- Phụ giúp đồng đội phòng kinh doanh.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Khả năng giao tiếp tốt: giọng nói dễ nghe, thuyết phục

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên

- Khả năng giải quyết vấn đề tốt

- Ưu tiên có kinh nghiệm tư vấn bán hàng, đặc biệt với các ứng viên có kinh nghiệm tư vấn ở các trung tâm anh ngữ, bảo hiểm, bất động sản, nhà hàng, khách sạn, tổng đài viên....

Tại CÔNG TY TNHH VUA AN TOÀN Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo kiến thức chuyên ngành để làm việc

- Môi trường làm việc năng động, hệ thống chuyên nghiệp và có cơ hội phát triển thăng tiến trong công việc

- Thu nhập từ 7 -9 triệu đồng/tháng, lương tháng 13 và các khoản thưởng lễ Tết, sinh nhật....

- Được nghỉ Chủ Nhật hàng tuần và nghỉ lễ Tết theo quy định.

- Du lịch thường niên

- Thưởng nóng và tăng lương khi hoàn thành xuất sắc công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VUA AN TOÀN

