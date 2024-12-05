Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần GMO-Z.com RUNSYSTEM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 6, Tòa nhà OceanPark, Số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội., Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Trực tiếp tham gia kinh doanh, bán hàng các giải pháp chuyển đổi số do công ty nghiên cứu, phát triển về CRM, SmartStore, Smarthub...

Tìm kiếm, kết nối khai thác khách hàng tiềm năng khối dự án

Xây dựng và quản lý bộ phận kinh doanh;

Lập kế hoạch, phát triển và thực hiện các chiến lược bán hàng.Chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động chung của bộ phận kinh doanh và của từng nhân viên cấp dưới

Huấn luyện và cố vấn đội ngũ bán hàng để đạt được mục tiêu bán hàng và sự hài lòng của khách hàng;

Cộng tác với các nhóm Marketing và Sản xuất để cung cấp phản hồi và hiểu biết sâu sắc về thị trường và khách hàng;

Chịu trách nhiệm báo cáo và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của DM

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Ngân hàng/ Kinh tế/ Tài chính/ Quản trị kinh doanh/ IT hoặc các ngành liên quan khác.

• Có kiến thức về thị trường IT, có network khối tài chính ngân hàng và chuỗi bán lẻ

• Có kiến thức về sản phẩm Chuyển đổi số.

• Tối thiểu 2 năm bán hàng giải pháp phần mềm

• Các kỹ năng khác:

• Giao tiếp, trình bày và đàm phán

• Lãnh đạo, làm việc nhóm và giao tiếp

• Thích ứng với những thay đổi của nhu cầu khách hàng và điều kiện thị trường

• Kiến thức về các khái niệm, công nghệ và phương pháp về chuyển đổi số

• Sáng tạo, đổi mới trong phát triển giải pháp bán hàng

• Ưu tiên có thể giao tiếp bằng tiếng Anh

Tại Công Ty Cổ Phần GMO-Z.com RUNSYSTEM Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức Thu nhập: 15- 30 triệu+ hoa hồng kinh doanh; Tỉ lệ chia hoa hồng cao.

• Được hưởng chế độ tháng lương thứ 13 , và chế độ bảo hiểm, ăn trưa, du lịch và đi lại dành cho nhânviên .

• Được làm việc trong một môi trường trẻ, năng động và sáng tạo.

• Được phát huy các thế mạnh của bản thân.

• Được tham gia vào các CLB của GMO-Z RUNSYSTEM.

• Có cơ hội tham gia lớp tiếng Nhật/ tiếng Anh theo chính sách hỗ trợ của Công ty

• Có cơ hội tiếp xúc với các đối tác/ khách hàng Nhật Bản/ Thái Lan/ Hàn Quốc, Indonesia/Sing.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần GMO-Z.com RUNSYSTEM

