Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tasco Mall (Big C Long Biên), Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Chịu trách nhiệm quản lý, xây dựng kế hoạch bán hàng ngành Massage/Gia dụng tại Showroom

- Phân bổ doanh số cho nhân viên, chịu trách nhiệm về doanh số của ngành hàng mà mình quản lý

- Tham gia công tác tuyển dụng, đào tao/kèm cặp nhân viên (nhân viên cũ/mới)

- Trực tiếp quản lý nhân sự tại thuộc ngành hàng tại showroom: ý thức tác phong, nội quy, công ca làm việc...

- Chịu trách nhiệm về công tác hàng hóa của ngành Massage/Gia dụng tại Showroom: hiện trạng hàng hóa, tổ chức sắp xếp/trưng bày hàng hóa,giao hàng (nếu có)

- Truyền thông cho đội ngũ nhân viên về các chính sách, quy định, các yêu cầu của Ban giám đốc

- Tiên phong và gương mẫu trong các hoạt động xây dựng văn hóa doanh nghiệp như: hoạt động phong trào đoàn thể, thăm hỏi ốm đau, động viên khuyến khích nhân viên...

- Và các công việc khác theo sự phân công của Quản lý sàn.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thời gian làm việc

Thứ 2 - Thứ 7 (từ 08:00 đến 17:00)

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cứng + hoa hồng (Từ 15 - 25 triệu trở lên).

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN, BH Sức khỏe (Bảo Việt)

- Lương, thưởng hấp dẫn: theo năng lực làm việc, hiệu quả hàng năm, thưởng dự án, thưởng thành tích đặc biệt, thưởng theo xếp loại thi đua, sáng kiến cải tiến trong công việc.

- Thưởng các ngày Lễ đặc biệt trong năm bao gồm 30/4, 1/5, 2/9...

- Thưởng theo kết quả kinh doanh chung của Tập đoàn theo quý và theo năm.

- Thưởng đột xuất theo từng chương trình sự kiện chung của Tập đoàn

- Được tham gia du xuân, du lịch,nghỉ mát hàng năm ít nhất mỗi năm một lần.

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và hiện đại, có nhiều cơ hội tiếp xúc và học hỏi kinh nghiệm .

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát

