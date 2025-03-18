Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH NACOFA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH NACOFA
Mức lương
9 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Vincom Mega Mall R4, Royal City,72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 20 Triệu
Liên hệ với khách hàng theo Data được Công ty cung cấp sẵn.
Tư vấn và cung cấp thông tin sản phẩm của Công ty phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
Thực hiện theo dõi tiến trình đơn hàng và hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm.
Phụ trách các công việc phát sinh do Leader, TP, BGĐ giao phó
Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp/ Cao đẳng trở lên
Không yêu cầu kinh nghiệm
Có laptop cá nhân
Có trách nhiệm trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH NACOFA Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 9.000.000 – 20.000.000 (LC + thưởng + phụ cấp)
Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty
Được tham gia vào các hoạt động văn – thể - mỹ của phòng nhân sự và công ty
Tham gia các khóa huấn luyện đào tạo nội bộ và bên ngoài thường niên để phát triển bản thân và chuyên môn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NACOFA
