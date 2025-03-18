Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH NACOFA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

Mức lương 9 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vincom Mega Mall R4, Royal City,72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

Liên hệ với khách hàng theo Data được Công ty cung cấp sẵn.

Tư vấn và cung cấp thông tin sản phẩm của Công ty phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Thực hiện theo dõi tiến trình đơn hàng và hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm.

Phụ trách các công việc phát sinh do Leader, TP, BGĐ giao phó

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp/ Cao đẳng trở lên

Không yêu cầu kinh nghiệm

Có laptop cá nhân

Có trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH NACOFA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9.000.000 – 20.000.000 (LC + thưởng + phụ cấp)

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty

Được tham gia vào các hoạt động văn – thể - mỹ của phòng nhân sự và công ty

Tham gia các khóa huấn luyện đào tạo nội bộ và bên ngoài thường niên để phát triển bản thân và chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NACOFA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.